40 TL TEMETTÜ ÖDEMESİ! Açıklama geldi! Tarih belli oldu! İşte 40 TL temettü veren o şirket...

Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS) hisse başına 40,87 TL tutarında nakit temettü ödeyecek.
TUPRS 40 TL TEMETTÜ ÖDEMESİ
TUPRS koduyla payları Borsa İstanbul'da işlem gören Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. bugün işlem biriminde KAP üzerinden, hissedarlarına ödeyeceği nakit temettü tutarını açıkladı.
Tüpraş'ın temettü açıklaması KAP üzerinden şu ifadelerle duyuruldu;
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.