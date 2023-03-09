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    • Ekonomi
    • 09.03.2023 10:31
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    • 09.03.2023 10:31
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    40 TL TEMETTÜ ÖDEMESİ! Açıklama geldi! Tarih belli oldu! İşte 40 TL temettü veren o şirket...

    Temettü ödeme tarihleri yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Borsa İstanbul’da işlem gören Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. bugün işlem biriminde KAP üzerinden, hissedarlarına ödeyeceği nakit temettü tutarını açıkladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Tarih belli oldu! İşte 40 TL temettü veren o şirket...

    Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS) hisse başına 40,87 TL tutarında nakit temettü ödeyecek.

    TUPRS 40 TL TEMETTÜ ÖDEMESİ

    TUPRS koduyla payları Borsa İstanbul'da işlem gören Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. bugün işlem biriminde KAP üzerinden, hissedarlarına ödeyeceği nakit temettü tutarını açıkladı.

    Tüpraş'ın temettü açıklaması KAP üzerinden şu ifadelerle duyuruldu;

    Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.

        TUPRS TEMETTÜ ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN 2023?

        Kar payı ödeme tarihi 10 Mart 2023 olarak belirlendi.

        ŞİŞE CAM

        Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE) hissedarlarına 0,88 kuruş nakit temettü ödeme kararı aldı. Temettü ödemesi 31 Mayıs tarihinde yapılacak.

        TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ (TTRAK

        TTRAK koduyla payları işlem gören Türk Traktör, 10 Mart Cuma günü pay başına net 35,4138 TL nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.

            KARTONSAN (KARTN)

            Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih teklif edilen 5 Nisan 2023. Kartonsan Karton, 1 TL nominal değerli pay için ödenecek nakit temettü tutarı, 1,65 TL olarak belirtildi.

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            Haberler Ekonomi 40 TL TEMETTÜ ÖDEMESİ! Açıklama geldi! Tarih belli oldu! İşte 40 TL temettü veren o şirket...
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