40 TL TEMETTÜ ÖDEMESİ! Açıklama geldi! Tarih belli oldu! İşte 40 TL temettü veren o şirket...

Tüpraş'ın temettü açıklaması KAP üzerinden şu ifadelerle duyuruldu;

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.