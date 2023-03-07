İstanbul'dan Trakya'ya göç başladı: Fiyatlar 1 haftada 3 katına çıktı

Asrın Felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'dan göç hızlandı. İlk alternatif ise deprem riskinin de az olduğu Trakya bölgesi oldu.
53 BİNİN ÜZERİNDE İŞLEM
Bölge, tarihinin en büyük emlak hareketliliğini yaşadı. Birkaç hafta içinde sadece Kırklareli'nde 8 binden fazla konutta kiralama ya da satış işlemi yapıldı. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ ticaret odalarının açıkladığı verilere göre, bölgede depremden sonra 53 binin üzerine işlem gerçekleşti.
ARSAYA YOĞUN İLGİ
Mevcut yapı stokunun neredeyse yüzde 95'i doldu. Fiyatlar üçe katlanırken, arsa satışlarına da yoğun ilgi yaşanıyor. Kırklareli'nin köylerindeki arsa metrekare fiyatları 1.500 liraya dayandı.
YABANCILAR DA SIRADA
Bölgedeki emlakçılar ise arazi ve arsa arzında sıkıntı yaşandığını belirtiyor. Bölgede yerli ve yabancı işadamlarının birkaç yıl önce çok büyük arazi satın alımları yaptığı vurgulanıyor. Arazileri satın alan yabancı şirketler arasında Bill Gates'in olduğu da iddialar arasında...