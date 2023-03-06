Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden depremzeleri bir an önce kalıcı konutlara yerleştirmek için zamanla yarışan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut Gaziantep'te konuştu.
Bu hafta sonuna kadar 27 bin konutun ihalesini gerçekleştireceklerini söyleyen Bulut, "Şu ana kadar 21 bin konut için 39 ihale yaptık. Bu hafta pazartesi-salı 10 ihale daha yapacağız" dedi.
FAYA EN AZ 500 METRE
Sabah gazetesinin haberine göre; İlk etapta konutların yapımına rezerv alanlarından başladıklarını anlatan Bulut, "Jeofizik, jeolojik, mikro bölgeleme çalışmalarını yapıyoruz. Ona göre temeller atılıyor. Fay hatlarına en az 500 metre mesafede belirlenen alanlarda temel atılıyor.
Bu rezerv alanların bir kısmı vardı. 'Bizim her il için, her ilçe için daha önceden hazır olan yerlerimiz söz konusuydu. Buraların zaten etüt projeleri daha önceden hazırdı.