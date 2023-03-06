En acilinden başlamak üzere sanayi siteleri de yapmayı planladıklarını belirten söyleyen TOKİ Başkanı Bulut, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşüyoruz. Vatandaşın işyerlerini de yeniden yapacağız. Biz de Sanayi Bakanlığı da..." dedi.

TÜM FİRMALARA ÇAĞRI

Bulut, TOKİ dışında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Emlak Konut'un da işin içinde olduğunu belirtti.

500 bine yakın konut yapılacağı için Türkiye'de bu işi yapabilecek hem teknik hem mali hem de ekipman olarak yeterli bütün firmaları buraya davet edeceklerini belirten Bulut, "Türkiye'de iş yapan bütün firmalara burada ihtiyaç var" mesajı verdi.