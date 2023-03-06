Cumhurbaşkanlığı'nda 'EYT' açıklaması! Başvurular e-Devlet'ten...

E-DEVLET'TEN 7 GÜN 24 SAAT

Söz konusu dijital hizmete yoğun talep olduğunun kaydedildiği açıklamada, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT kapsamında emeklilik başvurularının fiziksel olarak yapılması gerektiği iddiaları asılsız olup, hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden 7 gün 24 saat esasıyla sunulmaktadır." ifadesi kullanıldı.