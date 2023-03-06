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    • Ekonomi
    • 06.03.2023 23:49
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    • 06.03.2023 23:52
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    Cumhurbaşkanlığı'nda 'EYT' açıklaması! Başvurular e-Devlet'ten...

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT başvurularının fiziksel yapılması gerektiği" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, "Hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden 7 gün 24 saat esasıyla sunulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

    Cumhurbaşkanlığı’nda ’EYT’ açıklaması!

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT başvurularının fiziksel yapılması gerektiği" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamada, emeklilik hakkı kazanan vatandaşların başvurularının e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" dijital hizmeti üzerinden yapabileceği belirtildi.

    E-DEVLET'TEN 7 GÜN 24 SAAT
    Söz konusu dijital hizmete yoğun talep olduğunun kaydedildiği açıklamada, "e-Devlet Kapısı çalışmadığı için EYT kapsamında emeklilik başvurularının fiziksel olarak yapılması gerektiği iddiaları asılsız olup, hizmet e-Devlet Kapısı üzerinden 7 gün 24 saat esasıyla sunulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

    Açıklamada, fiziksel başvurularda oluşabilecek uzun bekleme sürelerini önlemek amacıyla, tüm başvuru sürecinin hiçbir evrak talep etmeden e-Devlet Kapısı üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.

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