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    • Ekonomi
    • 07.03.2023 09:37
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    • 07.03.2023 09:37
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    7 Mart 2023 VERGİ AFFI ÇIKTI MI? Vergi Affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Hangi borçları, kimleri kapsıyor? Meclis kararı...

    Vergi affı gündemde sık sık araştırılan konu başlıklarından biri oldu. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma Meclis'in öncelikli gündeminde yer alıyor. Peki, VERGİ AFFI ÇIKTI MI? Vergi Affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Hangi borçları, kimleri kapsıyor? Meclis kararı...

    takvim.com.tr
    7 Mart 2023 VERGİ AFFI ÇIKTI MI?

    Vergi borcu yapılandırma düzenlemesi hakkında aramalar hız kazandı. Vergi affı meselesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülüp kabule dildikten sonra Resmi Gazete'de yerini alarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, Vergi yapılandırması ne zaman yasalaşacak? Vergi Affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Hangi borçları, kimleri kapsıyor? İşte detaylar...

    VERGİ AFFI YASALAŞTI MI?

    Bakan Nebati'den son dakika vergi affı açıklaması geldi: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü "bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu" konusundaki müjdesidir.

    VERGİ BORCU AFFI 2023 NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirtti.

    Elitaş, TBMM AK Parti Grup Salonu'nda gazetecilere yapılandırma teklifi hakkında bilgi verdi. Elitaş, Kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "İki ana başlıkta düzenleme var. Bugüne kadar tüm talepleri dinledik, titizlikle inceledik, ihtiyaçları belirledik. Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik.

        Vergiler cezaları, askerlik, köprü, otoyol, kaçak geçiş ve adli para cezaları, idari cezalar, öğrenim kredisi gibi yapılandırıyoruz. Ödenebilecek gecikme zamları da çerçevededir. SGK prim kesinti, işsizlik sigorta primi ve topluluk sigorta primi, eksik işçilik tutarı, gecikme cezası zammı yine tarım hizmet akdi sigortalı prim borçları, ticari taksi dolmuş aracında çalışanların sigorta prim borçları, iş kazası, malülluk aylığı, rucu alacak yersiz ödenecek aylıklardan alacakları dahil ettik. Emlak vergisi ve tüm vergiler çerçeve içine aldık. Belediye idari para cezası, su atık alacakları, belediye taşınmaz ile yaptıkları satış irtifak hakkı, kiralamana kaynaklı kullanım hakları , kira bedelleri yapılandırma ile ödenebilecek.

        Borç asılları tamamından yüzde 50'si ödeniyor. Kalanından vazgeçiliyor, gecikme zammı gibi alacaklar vergi cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor" ifadelerini kullandı.

        VERGİ AFFI SON DURUM VE GELİŞMELER!

        Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma Meclis'in öncelikli gündeminde yer alıyor. Önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelecek olan yasa ile kamuya olan tüm borçlar yapılandırılırken GSS borçlarında silinme de olacak.

        2 bin liraya kadar olan borçlar silinirken vade sayısı 48 aya çıkacak. Başvuru ve bozulma süreleri de uzun tutuldu. Bütün bunların yanında geçtiğimiz yapılandırma yasalarında olduğu gibi bu düzenlemede de Genel Sağlık Sigortası primi borçları için bazı kolaylıklar da sağlanacak. Bazı borçlular için faizler silinirken bazı durumlarda gelir testine göre bu borçların tamamen silinmesi de mümkün olacak.

        VERGİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

        Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 2.000 lirayı aşmayan icralık borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarını tasfiye edecek ortamı zaten daha önce hazırlamıştık.

        Şimdi de vergi, ceza, faiz gibi hangi türden olursa olsun borcu bulunan vatandaşlarımızın 2.000 lirayı aşmayan borçlarını siliyoruz.

        Bir kişinin, 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2.000 lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aramadan borçlarını siliyor, alacağımızdan vazgeçiyoruz.Böylece, bu borçlar nedeniyle vergi dairelerimiz takip işlemleri yapmayacak, vatandaşımız da takibe muhatap olmayacaktır.

        ÇALIŞMAYANLAR VE GENÇLER DİKKAT!

        Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlar ve yabancılar Genel Sağlık Sigortası (GSS) şemsiyesi altında bulunuyor. Vatandaşların büyük çoğunluğunun GSS primleri otomatik olarak ödeniyor. Herhangi bir işte sigortalı çalışanlar, emekliler, memurlar iççin GSS otomatik olarak yatırılıyor.

        GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) PRİMLERİ

        Yine anne ya da babasından veya eşinden dolayı sigortalı olanlar, yani bakmakla yükümlü olunan kişi olanlar da GSS primi ödemek zorunda değil. Bağ-Kur pirimi ile kendi işyerinin sahibi olanlar ile isteğe bağlı sigorta ödeyenler için de GSS prim yükümlülüğü bulunmuyor.

        Bunun yanında işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği gibi sosyal ödeneklerden yararlananlar için de GSS primleri otomatik olarak ödeniyor. 8 yaşına kadar tüm çocuklar da GSS kapsamında sayılıyor. 18 yaşından sonraki dönem için ise GSS primi ödenmesi gerekiyor.

        SGK'DA TESCİL EDİLMELİ

        Burada istisna öğrenci olmak. Liselerde 20 üniversitelerde ise 25 yaşına kadar yine GSS primi ödenmesi gerekmiyor. Ayrıca mezun olduktan sonra iki yıl daha prim istenmiyor. Burada yaş sınırı yine lisede 20 üniversitede 25 oluyor. Öğrencilerin GSS borcu çıkmaması için SGK'ya giderek tescil yaptırmaları önemli. Ayrıca gelir testinde kazancı düşük çıkanların GSS primlerini de devlet ödüyor.

        AYLIK 300 LİRA 24 KURUŞ OLARAK ALINIYOR

        Bunların dışında kalan 18 yaşını doldurmuş herkes GSS primi ödemek zorunda. Daha öne üç ayrı rakamla ödenen primler şimdi teke düşürüldü ve aylık olarak brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar ödeniyor. Buna göre 2023 yılı için ödenecek GSS primi aylık 300 lira 24 kuruş olarak alınıyor. Bunu ödeyen sigortalılar kendileri eşleri ve çocukları için GSS kapsamına girmiş oluyor.

        BİRİKEN BORÇ VARSA…

        Geçmiş yıllarda ödemediği GSS prim borçları olanlar iççin ise şimdi bir fırsat doğdu. Yeni yasa bu kişilerin borçlarını da yapılandırırken silinme imkanı da getirecek. Öncelikle prim borcu olanlar yasa çıktıktan sonra SGK'ya başvurarak bu borçlarının faizlerini sildirerek ister peşin isterlerse 48 aya kadar taksitle ödeyebilecekler.

        SİLDİRME NASIL OLACAK?

        Borç 2 bin lira ve altında ise zaten otomatik olarak silinecek. Ancak borç yüksek ise sildirmenin başka bir yolu da var. Bunun için kaymakamlıklara gidip gelir testi yaptırmanız gerekiyor.

        Gelir testine gidilip hanedekilerin kişi başı gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden yani 3 bin 336 liradan az hesaplanması durumunda GSS primleri devlet tarafından karşılanacak.

        SON TARİH HAZİRAN AYI SONU

        Sadece devlet tarafından karşılanması ile kalmayacak geriye doğru borçların da silinmesi mümkün olacak. Bu yüzden GSS borcu olanların Haziran ayının sonuna kadar gidip test yaptırmaları gerekiyor. Eğer geliriniz yüksek se bu kez yapılandırma yasasından yararlanarak borcunuzu ana para ile ödemeniz de mümkün olacak.
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        Haberler Ekonomi 7 Mart 2023 VERGİ AFFI ÇIKTI MI? Vergi Affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Hangi borçları, kimleri kapsıyor? Meclis kararı...
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