7 Mart 2023 VERGİ AFFI ÇIKTI MI? Vergi Affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Hangi borçları, kimleri kapsıyor? Meclis kararı...

Vergi borcu yapılandırma düzenlemesi hakkında aramalar hız kazandı. Vergi affı meselesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülüp kabule dildikten sonra Resmi Gazete'de yerini alarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, Vergi yapılandırması ne zaman yasalaşacak? Vergi Affı yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Hangi borçları, kimleri kapsıyor? İşte detaylar...
VERGİ AFFI YASALAŞTI MI?
Bakan Nebati'den son dakika vergi affı açıklaması geldi: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjdelerden en büyüğü "bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Yapılandırma Kanunu" konusundaki müjdesidir.
VERGİ BORCU AFFI 2023 NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirtti.
Elitaş, TBMM AK Parti Grup Salonu'nda gazetecilere yapılandırma teklifi hakkında bilgi verdi. Elitaş, Kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "İki ana başlıkta düzenleme var. Bugüne kadar tüm talepleri dinledik, titizlikle inceledik, ihtiyaçları belirledik. Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik.