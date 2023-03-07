Depremzedeye 20 milyar TL! 11 ilde sigortalı konut ve araçlar için hasar tespitleri başladı

Türkiye 11 ilde yaşanan asrın felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Bir yandan da kalıcı konutlar için hazırlıklar sürdürülüyor. Bölgede çok sayıda binanın yıkılması ve aracın hasar görmesi sigorta sektörünü de hareketlendirdi. Sigorta şirketleri bölgede eksperleriyle çalışma yapıyor. Hem tamamlayıcı sigorta hem de DASK üzerinden ödemeler de başlatıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, "İlk hesaplarımıza göre toplamda tüm sektör olarak 20 milyar liranın üzerinde hasar ödeyeceğimizi tahmin ediyoruz" dedi. Benli, söz konusu 20 milyar liraya DASK tazminat ödemelerinin dahil olmadığını da dile getirdi. Konutta yüzde 21, kaskoda ise yüzde 17 oranında sigortalılık oranlarının bulunduğunu ifade eden Benli,"Deprem bölgesinde araçların çoğu pert. Kasko üzerinden 1 milyar lira civarında ödeme yapacağımızı tahmin ediyoruz. Araçlar toplama yerlerine alındı. Plakadan ve şasi numarasından herhangi bir ihbar olmadan dosya açılıyor, poliçe üzerindeki rakam üzerinden ödeme yapılıyor" diye konuştu.