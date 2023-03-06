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Haberler Ekonomi EYT’liye çifte fırsat! Prim borcuna yapılandırma: Promosyonda tutarlar artıyor | Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EYT’liye çifte fırsat! Prim borcuna yapılandırma: Promosyonda tutarlar artıyor | Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Şartları tamamlayan EYT'liler için başvuru süreci başlarken, prim borcu olanların emeklilik için bunu kapatması gerekiyor. Yarın TBMM Genel Kurulu'na gelecek yapılandırma düzenlemesi bu kişilere büyük avantaj sağlıyor. Şartları sağlayan EYT'liler için aynı anda promosyon alınacak banka da seçilebilecek. Ardından da seçilen bankaya 3 yıllık taahhüt verilebilecek. Peki, prim borcu olanlar yapılandırmadan nasıl yararlanır? Promosyonda tutarlar arttı mı? Takvim.com.tr merak edilen bu sorulara EYT'liler için açıklık getirdi.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
06.03.2023 06:59 - Son Güncelleme: 06.03.2023 06:59
EYT’liye çifte fırsat! Prim borcuna yapılandırma: Promosyonda tutarlar artıyor | Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

EYT yasası yürürlüğe girdi, başvurular başladı. Yasayla birlikte ilk etapta prim ve yıl şartlarını karşılayan 2.2 milyonu aşkın kişi emeklilik imkanı elde edecek.

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EYT’liye çifte fırsat! Prim borcuna yapılandırma: Promosyonda tutarlar artıyor | Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanlar hemen emeklilik başvurusu yapabilecek.

EYT’liye çifte fırsat! Prim borcuna yapılandırma: Promosyonda tutarlar artıyor | Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

Ancak prim borcu olan EYT'lilerin emekli aylığı bağlatmak için önce bunları ödemesi gerekiyor. Üstelik bu borçlara yönelik yapılandırma imkanı yasalaşmak üzere.

EYT’liye çifte fırsat! Prim borcuna yapılandırma: Promosyonda tutarlar artıyor | Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

İsteyen yarın TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek yapılandırma düzenlemesiyle daha az ödeme yaparak borcunu kapatabilecek.

EYT’liye çifte fırsat! Prim borcuna yapılandırma: Promosyonda tutarlar artıyor | Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

İşte merak edilen soruların yanıtları…

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