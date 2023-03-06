EYT’liye çifte fırsat! Prim borcuna yapılandırma: Promosyonda tutarlar artıyor | Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Şartları tamamlayan EYT'liler için başvuru süreci başlarken, prim borcu olanların emeklilik için bunu kapatması gerekiyor. Yarın TBMM Genel Kurulu'na gelecek yapılandırma düzenlemesi bu kişilere büyük avantaj sağlıyor. Şartları sağlayan EYT'liler için aynı anda promosyon alınacak banka da seçilebilecek. Ardından da seçilen bankaya 3 yıllık taahhüt verilebilecek. Peki, prim borcu olanlar yapılandırmadan nasıl yararlanır? Promosyonda tutarlar arttı mı? Takvim.com.tr merak edilen bu sorulara EYT'liler için açıklık getirdi.
06.03.2023 06:59 - Son Güncelleme: 06.03.2023 06:59
EYT yasası yürürlüğe girdi, başvurular başladı. Yasayla birlikte ilk etapta prim ve yıl şartlarını karşılayan 2.2 milyonu aşkın kişi emeklilik imkanı elde edecek.
Ancak prim borcu olan EYT'lilerin emekli aylığı bağlatmak için önce bunları ödemesi gerekiyor. Üstelik bu borçlara yönelik yapılandırma imkanı yasalaşmak üzere.