9.200 TL'ye yükseldi! EYT'liye Mart 2023 banka banka PROMOSYON ZAMMI: '3 yıl maaşımı sizden alacağım' sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank....
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler bu ay emekli aylığı başvurusuyla birlikte promosyon alacağı bankayı da seçiyor. Bu da kampanyaları hareketlendirdi. Peki promosyon süreci nasıl ilerleyecek? Banka seçiminde nelere dikkat edilmeli? Tutarlarda yükseliş sürer mi? İşte detayları...
06.03.2023 11:56 - Son Güncelleme: 06.03.2023 11:56
EYT'LİLER için emekli aylığıyla birlikte promosyon süreci de başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na emekli aylığı başvurusu sırasında bankasını da seçebilen emekliler, 3 yıllık dönem için promosyon alma imkanına kavuşuyor. Peki banka seçiminde nelere dikkat edilmeli? Nasıl promosyon alınabilir? Tutarlar daha da artar mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...