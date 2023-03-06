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Haberler Ekonomi 9.200 TL'ye yükseldi! EYT'liye Mart 2023 banka banka PROMOSYON ZAMMI: '3 yıl maaşımı sizden alacağım' sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank....

9.200 TL'ye yükseldi! EYT'liye Mart 2023 banka banka PROMOSYON ZAMMI: '3 yıl maaşımı sizden alacağım' sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank....

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler bu ay emekli aylığı başvurusuyla birlikte promosyon alacağı bankayı da seçiyor. Bu da kampanyaları hareketlendirdi. Peki promosyon süreci nasıl ilerleyecek? Banka seçiminde nelere dikkat edilmeli? Tutarlarda yükseliş sürer mi? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
06.03.2023 11:56 - Son Güncelleme: 06.03.2023 11:56
9.200 TL’ye yükseldi! EYT’liye Mart 2023 banka banka PROMOSYON ZAMMI: ’3 yıl maaşımı sizden alacağım’ sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank....

EYT'LİLER için emekli aylığıyla birlikte promosyon süreci de başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na emekli aylığı başvurusu sırasında bankasını da seçebilen emekliler, 3 yıllık dönem için promosyon alma imkanına kavuşuyor. Peki banka seçiminde nelere dikkat edilmeli? Nasıl promosyon alınabilir? Tutarlar daha da artar mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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9.200 TL’ye yükseldi! EYT’liye Mart 2023 banka banka PROMOSYON ZAMMI: ’3 yıl maaşımı sizden alacağım’ sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank....

* Banka seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?

- Seçim yaparken uygulamalarını bildiğiniz, şubesine kolayca ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları çok olan bankalar önceliğiniz olsun.

9.200 TL’ye yükseldi! EYT’liye Mart 2023 banka banka PROMOSYON ZAMMI: ’3 yıl maaşımı sizden alacağım’ sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank....

- Promosyondan yararlanmak için tek şart seçilecek bankaya "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü vermek. Ancak bazı bankalar yüksek promosyon tutarları için ek koşullar getiriyor.

9.200 TL’ye yükseldi! EYT’liye Mart 2023 banka banka PROMOSYON ZAMMI: ’3 yıl maaşımı sizden alacağım’ sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank....

Sadece maaş taşıyana yüksek ödeme yapan bankalar olduğu gibi, kredi kartı alıp harcama yapana, otomatik fatura ödeme talimatı verene promosyonu yükseltenler de var. Bu nedenle karar verirken bankanın açıkladığı tutarı hangi şartlarla verdiğini inceleyin.

9.200 TL’ye yükseldi! EYT’liye Mart 2023 banka banka PROMOSYON ZAMMI: ’3 yıl maaşımı sizden alacağım’ sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank....

- Maaş aldığınız bankadan kredi kartı almak zorunda değilsiniz. Bunu aklınızda tutun.

- Bankalar emekli maaş müşterilerine özel faizli kredi imkanı sunuyor.

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