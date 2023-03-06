9.200 TL’ye yükseldi! EYT’liye Mart 2023 banka banka PROMOSYON ZAMMI: ’3 yıl maaşımı sizden alacağım’ sözü yeterli! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank....

EYT'LİLER için emekli aylığıyla birlikte promosyon süreci de başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na emekli aylığı başvurusu sırasında bankasını da seçebilen emekliler, 3 yıllık dönem için promosyon alma imkanına kavuşuyor. Peki banka seçiminde nelere dikkat edilmeli? Nasıl promosyon alınabilir? Tutarlar daha da artar mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...