Arsa, konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA VE KONUT KURA TARİHLERİ 2023 GÜNCEL! Ankara, İzmir, Afyon... sonuç sorgulama ekranı!

ARSA VE İŞ YERİ ÖDEME PLANI

Arsa: 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.

İş yeri: 350 bin liradan başlayan tutarlar için 2633 liradan başlayan taksit tutarı ve 120 ay vade uygulanacak.

TOKİ ARSA TAKSİTLERİ SABİT Mİ, ARTACAK MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeyle ilgili 15 doğru 15 yanlış bilgi paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacak.