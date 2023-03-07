Arsa, konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA VE KONUT KURA TARİHLERİ 2023 GÜNCEL! Ankara, İzmir, Afyon... sonuç sorgulama ekranı!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. '' dedi. Arsa kuraları Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle ertelenmişti. Kurum'un açıklaması sonrası kuralar tekrar çekilmeye başlandı. Peki TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte il il güncel kura tarihleri ve diğer detaylar...
TOKİ ARSA VE KONUT KURA TARİHLERİ 2023 GÜNCEL!
Bakan Kurum'un Twitter'dan paylaşımı şu şekilde:
"İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı.
Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz.
TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!"
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
İlk Evim arsa sonuçları sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilecek.
TOKİ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇNİ TIKLAYINIZ