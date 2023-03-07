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    • Ekonomi
    • 07.03.2023 09:34
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    • 07.03.2023 09:38
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    Arsa, konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA VE KONUT KURA TARİHLERİ 2023 GÜNCEL! Ankara, İzmir, Afyon... sonuç sorgulama ekranı!

    TOKİ arsa ve konut kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Son dakika açıklama Bakan Kurum'dan geldi. Peki Arsa, konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Arsa, konut kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte yanıtları...

    takvim.com.tr
    TOKİ il il kura takvimi belli oldu!

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ''İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. '' dedi. Arsa kuraları Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle ertelenmişti. Kurum'un açıklaması sonrası kuralar tekrar çekilmeye başlandı. Peki TOKİ arsa kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte il il güncel kura tarihleri ve diğer detaylar...

    TOKİ ARSA VE KONUT KURA TARİHLERİ 2023 GÜNCEL!

    Bakan Kurum'un Twitter'dan paylaşımı şu şekilde:

    "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı.

    Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz.

    TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!"

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    İlk Evim arsa sonuçları sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilecek.

    TOKİ ARSA KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇNİ TIKLAYINIZ

        ARSA VE İŞ YERİ ÖDEME PLANI

        Arsa: 350 ila 500 metrekare müstakil parsel şeklindeki arsalarda toplam bedeli 192 bin 500 lira için taksit tutarı 1604 lira ve 10 yıl vade. Hisseli parsel şeklindeki aralarda toplam 112 bin 500 lira için taksit tutarı 937 lira ve 10 yıl vade.

        İş yeri: 350 bin liradan başlayan tutarlar için 2633 liradan başlayan taksit tutarı ve 120 ay vade uygulanacak.

        TOKİ ARSA TAKSİTLERİ SABİT Mİ, ARTACAK MI?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeyle ilgili 15 doğru 15 yanlış bilgi paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacak.
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        Haberler Ekonomi Arsa, konut kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA VE KONUT KURA TARİHLERİ 2023 GÜNCEL! Ankara, İzmir, Afyon... sonuç sorgulama ekranı!
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