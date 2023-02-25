Kalyon Konteyner Kent depremzedelere yuva oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesine Kalyon Holding tarafından 10 gün gibi rekor bir sürede kurulan 3 bin kişilik konteyner kent, depremzedelerden tam not aldı.
'ALLAH RAZI OLSUN'
Her türlü ihtiyacın karşılandığı kentte yaşayan depremzedeler, "Burada bir mahallede olması gereken her şey var. Allah razı olsun. Kısa sürede büyük iş başardılar, bizi sokakta bırakmadılar" dedi. 3 öğün mobil mutfaktan yemek dağıtımının yapıldığı kentte yaşayan emekli öğretmen Hasan Şahan, "Deprem İslahiye'yi yıktı geçti. Kiminin evleri tamamen yıkıldı kiminin evi ise kullanılamaz hale geldi. Biz burada binlerce depremzede zor durumdaydık. Sağ olsun Kalyon Holding burada çok kısa bir sürede bu konteyner kenti kurdu ve bizim hizmetimize verdi. Şu anda ihtiyacımız karşılanıyor ve hiçbir sıkıntımız yok" diye konuştu. Emekli öğretmen eşi Güldane Şahan da "Şükürler olsun, devletimiz ve milletimiz bizi yalnız bırakmadı. Bu konteyner kentte her şey var. Bu kış günü hızla yapılıp bize teslim edildi. Kalyon Holding kısa sürede büyük iş başardı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
KENDİ KENDİNE YETEN KENT
Konteyner kentte, günde bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırın, market, çamaşırhane, kuaför, berber, kütüphane, ibadethane, bilim ve teknoloji merkezi, yemekhane ve psikodestek klinikleri yer alıyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, çocuklar için oyun alanları ve kreşlerin de bulunduğu yaşam alanında ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunuluyor. Güneş panelleri ile elektrik ihtiyacı da karşılanıyor.
(Ali ALTUNTAŞ)
'ALLAH RAZI OLSUN'
Her türlü ihtiyacın karşılandığı kentte yaşayan depremzedeler, "Burada bir mahallede olması gereken her şey var. Allah razı olsun. Kısa sürede büyük iş başardılar, bizi sokakta bırakmadılar" dedi. 3 öğün mobil mutfaktan yemek dağıtımının yapıldığı kentte yaşayan emekli öğretmen Hasan Şahan, "Deprem İslahiye'yi yıktı geçti. Kiminin evleri tamamen yıkıldı kiminin evi ise kullanılamaz hale geldi. Biz burada binlerce depremzede zor durumdaydık. Sağ olsun Kalyon Holding burada çok kısa bir sürede bu konteyner kenti kurdu ve bizim hizmetimize verdi. Şu anda ihtiyacımız karşılanıyor ve hiçbir sıkıntımız yok" diye konuştu. Emekli öğretmen eşi Güldane Şahan da "Şükürler olsun, devletimiz ve milletimiz bizi yalnız bırakmadı. Bu konteyner kentte her şey var. Bu kış günü hızla yapılıp bize teslim edildi. Kalyon Holding kısa sürede büyük iş başardı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
KENDİ KENDİNE YETEN KENT
Konteyner kentte, günde bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırın, market, çamaşırhane, kuaför, berber, kütüphane, ibadethane, bilim ve teknoloji merkezi, yemekhane ve psikodestek klinikleri yer alıyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, çocuklar için oyun alanları ve kreşlerin de bulunduğu yaşam alanında ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunuluyor. Güneş panelleri ile elektrik ihtiyacı da karşılanıyor.
(Ali ALTUNTAŞ)