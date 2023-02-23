3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent kullanıma açıldı! Cemal Kalyoncu: Yaraların sarılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz

Kalyon Holding'in Gaziantep İslahiye'de yapımını tamamladığı 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent, depremzedelerin kullanımına açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyaret ettiği, 500 konteynerin bulunduğu kent, 10 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 35 bin kişilik Kalyon ailesi olarak hem AFAD hem de ilgili devlet kurumları ile istişare halinde, uzun soluklu yardımlara devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti: "İlk etapta Gazianteplilerin barınma ihtiyacı için Hasan Kalyoncu Üniversitemizin kapılarını açarak 3 bine yakın afetzedenin barınma ve gıda ihtiyacını karşıladık. Konteyner kentlerimiz için de hızlıca çalışmalara başladık ve İslahiye'de Kalyon Konteyner Kentimizi hazır hale getirdik. İslahiye, benim ortaokul birinci sınıfı okuduğum yer. Bu anlamda da çok yoğun duygular içerisindeyim. Kırıkhan ve Antakya için bağışladığımız 3 bin 500 kişilik konteynerlerin kurulumlarına başladık. Afet bölgesine tahsis ettiğimiz kaynağın toplam değeri 1 milyar 250 milyon liraya ulaştı. Allah'ın izniyle bu zor günleri, birlik ve beraberlikle aşacağız."