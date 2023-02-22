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Haberler Ekonomi 1.580 TL olacaktı! Altın YERE KAPAKLANDI! İslam Memiş 'Altında son çekilme' dedi uyardı! 23 Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, ONS altın fiyatları!

1.580 TL olacaktı! Altın YERE KAPAKLANDI! İslam Memiş 'Altında son çekilme' dedi uyardı! 23 Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, ONS altın fiyatları!

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Birçok yatırımcı güncel canlı altın fiyatları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Dünyanın beklediği haber geldi. ABD Merkez Bankası, 31 Ocak-1 Şubat tarihli faiz toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarını yayınladı. Tutanaklarda katılımcıların bir kısmının faizin 50 baz puan artışını desteklediği ortaya çıktı. İslam Memiş ise altın, petrol ve bankalara dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte 23 Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım,tam altın fiyatları ve altın yorumu...

takvim.com.tr
22.02.2023 23:23 - Son Güncelleme: 22.02.2023 23:23
1.580 TL olacak dendi! Altın YERE KAPAKLANDI! İslam Memiş’ten kese koruyan uyarı! 23 Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, ONS altın fiyatları!

Altın fiyatları bugün itibariyle en sık aratılanlar arasında yer aldı. İslam Memiş altın yorumu birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altında yükseliş beklenirken giderek aşağı yönlü hareket etmesi endişeleri arttırdı. Peki, altın artacak mı? Şuan altın alınır mı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
1.580 TL olacak dendi! Altın YERE KAPAKLANDI! İslam Memiş’ten kese koruyan uyarı! 23 Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, ONS altın fiyatları!

ALTIN (TL/GR)

1.107,99

1.108,18

22 AYAR BİLEZİK

1.033,98

1.044,22

1.580 TL olacak dendi! Altın YERE KAPAKLANDI! İslam Memiş’ten kese koruyan uyarı! 23 Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, ONS altın fiyatları!

KAPALI ÇARŞI BEŞLİ ALTIN
37.084,17

37.793,48

GREMSE ALTIN
18.319,33

18.731,25

ATA ALTIN
7.556,72

7.744,54

TAM ALTIN
7.327,73

7.469,59

KÜLÇE ALTIN ($)
59.480,00

59.500,00

1.580 TL olacak dendi! Altın YERE KAPAKLANDI! İslam Memiş’ten kese koruyan uyarı! 23 Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, ONS altın fiyatları!

18 AYAR ALTIN TL/GR
808,84

808,97

14 AYAR ALTIN TL/GR
626,38

753,85

KAPALİCARSİ ZİYNET 2.5
18.319,33

18.605,23

1.580 TL olacak dendi! Altın YERE KAPAKLANDI! İslam Memiş’ten kese koruyan uyarı! 23 Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, ONS altın fiyatları!

ALTIN (ONS)
1.824,23

1.824,46

ALTIN ($/KG)
58.410,00

58.421,00

ALTIN (EURO/KG)
61.953,00

61.965,00

CUMHURİYET ALTINI
7.387,00

7.456,00

YARIM ALTIN
3.705,00

3.742,00

ÇEYREK ALTIN
1.853,00

1.871,00

REŞAT ALTINI
7.419,47

7.488,95


22 AYAR ALTIN TL/GR
1.032,18

1.099,29

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