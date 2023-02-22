1.580 TL olacaktı! Altın YERE KAPAKLANDI! İslam Memiş 'Altında son çekilme' dedi uyardı! 23 Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, ONS altın fiyatları!

Altın fiyatları bugün itibariyle en sık aratılanlar arasında yer aldı. İslam Memiş altın yorumu birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altında yükseliş beklenirken giderek aşağı yönlü hareket etmesi endişeleri arttırdı. Peki, altın artacak mı? Şuan altın alınır mı? İşte detaylar...