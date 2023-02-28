EYT 3600, kısmi emeklilik, maaşlar, borçlanma, staj, çıraklık SON DAKİKA gelişmeleri! 25-28 Şubat 2023 EYT ne zaman yasalaşacak?

EYT ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı, EYT'de son gelişmelerle takip ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Meclis çalışmalarına ara verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkilileri ve Bakanlar afet bölgesine intikal etti.
MECLİS ARA VERDİ EYT MARTA KALDI
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.
AK Partili Elitaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiye'm" dedi.
AK Parti'de yapılan toplantılarda, bazı kurmaylar EYT'nin ertelenmesi konusunda önerilerde bulunurken, bazı kurmayların bundan artık geri dönülemeyeceğini ifade ettiği öğrenildi. 28 Şubat'ta açılması planlanan TBMM Genel Kurul çalışmalarına ilk olarak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu teklifi, yapılandırma ve ardından EYT düzenlemesinin görüşülerek başlanması planlanıyor.