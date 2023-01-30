Karadeniz gazında son viraj! Cari açığa 30 milyar dolarlık katkı





Enerji ithalatının cari açığa etkisiyle ilgili de konuşan Bilgin, "Türkiye'nin enerji ithalatından kaynaklanan cari açığı çözme durumu bir reel gerçeklik olarak duruyor. Bu gerçeklik içerisinde bu büyük sektörde oyuncu olmak istiyoruz. Bu pastadan pay almak için yatırım yapmamız lazım, üretim yapmamız lazım, arama yapmamız lazım. Bunların hepsini hep beraber strateji dahilinde yapmamız lazım. Türkiye'nin kendi gücüne sahip olması gerekiyor. Milli olarak kendi sondaj gemimize, ekipmana sahip olmamız gerekiyor. Milli enerji ve maden politikası ile çalışmalar yapmamız gerekiyor" diye konuştu.