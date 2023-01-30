Karadeniz gazında son viraj! Cari açığa 30 milyar dolarlık katkı

TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, "Yıllık 100 milyar enerji ithalatımız Karadeniz gazını çıkardığımızda 70 milyar dolara düşecektir" dedi.
'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi' kapsamında 'Türkiye Yüzyılında Yeni Keşifler' başlığında panel gerçekleştirildi. "Türkiye Yüzyılında Yeni Keşifler" başlığında TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Doç. Dr. M. Levent Yılmaz sunumlarını gerçekleştirdi. Panelde doğalgaz keşfinin önemi masaya yatırılırken enerji giderlerinin cari açığa etkisine de dikkat çekildi.
2021 yılında dünyada 4 trilyon metreküp gaz 37 milyar varil petrol üretildiğini söyleyen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, "8 trilyon dolar dönen bir piyasanın içerisinde üretim şirketlerinin cirosunun büyüklüğü. Türkiye'den TPAO'nun ürettiği hacim 6 milyar 96 milyon dolar ciro. Bu rakam 8 trilyonun içerisinde yüzde 1'in bile altında. Üretim pastasından almamız gereken payı alamıyoruz. Yüzyılın problemi bu. 21'inci yüzyılda başka bir durumla karşı karşıyayız. Ana enerji 21. Yüzyılda doğalgaz olabilir" dedi.