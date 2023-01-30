Turkish Cargo SMARTIST'i tanıtan filmini yayımladı: "Dünyada ne görseniz: İstanbul'dan"

Filmlerin sonunda her biri farklı ülkelere ait bu ürünlerin, İstanbul'dan geldiğini duyanların şaşkınlıklarını gizleyememesi üzerine, "Dünyanın lojistik merkezi: SMARTIST" vurgusu yapılıyor.

"DOĞU VE BATI ARASINDAKİ TİCARETİN KÖPRÜSÜ OLDUK"

Açıklamada reklam filmleri hakkında görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, kargo taşımacılığında da çok büyük başarılara imza attıklarını vurguladı.

Bayrak taşıyıcı THY olarak havacılık tarihinin başlangıcından bugüne kadar olan süreçte hatırı sayılır bir yol kat ettiklerini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olduk. Beklentilerin ötesinde sunduğumuz hizmet kalitemiz ve çevik yapımızla rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık. Dünyanın en büyük hubları (aktarma merkezi) arasında yer alan mega kargo tesisimiz SMARTIST'i inşa ettik. Bu stratejik yatırımımız ile Doğu ve Batı arasındaki ticaretin köprüsü olduk. Tüm bu başarılarımız coğrafi avantajımız kadar, havacılığın başlangıç dönemlerinde, 'İstikbal göklerdedir' vizyonu doğrultusunda çizilen stratejinin bir sonucudur ve asla tesadüf değildir. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. Yılı olan 2023 yılı bizim için çok daha ayrı bir önem taşıyor. Ülkemizin 100. yıl hedefleri doğrultusunda, THY olarak bizler de geçmiş dönemlerdeki başarılarımızdan aldığımız cesaretle çok daha ötesini hedefliyoruz. Yaptığımız yatırımlar, oluşturduğumuz stratejilerimizle İstanbul'u dünyanın lojistik merkezi haline getiriyoruz."