Yatırımcılar hazır olun! FED sonrası altın artacak mı? FED toplantısı ne zaman, ABD faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerika'dan gelecek karar dünyayı yakından ilgilendiriyor. Beklentilerin 25 baz puan artacağı yönünde olmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Özellikle FED sonrası piyasaların nasıl etkileneceği merak edildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED sonrası altın artacak mı? İşte detaylar...
FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
2023'ün ilk Fed toplantısı 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararının 1 Şubat Çarşamba akşamı saat 21.30'da açıklanması bekleniyor.
2022 YILI SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.