Son dakika: Elektrik ve doğal gaz için yeni adım! Bakan Fatih Dönmez: Mart ayında yeni indirim gelebilir

Böylesi bir hercümerçte bizleri güvenli limana ulaştıracak iki şey var. Bir, size gideceğiniz yolu gösterecek bir yol haritanız. İki, sizin önünüzü açacak, sizi yeni ufuklara taşıyacak bir liderin varlığı. Hamd olsun, Türkiye bugün ikisine de sahip. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi kararlılığı ve vizyonu ile Türkiye'nin kangren olan pek çok meselesi çözüme kavuştu. Türkiye, hızlı karar alabilen, dinamik ve kendini sürekli güncelleyebilen bir yapıya kavuştu." dedi.

'TÜRKİYE'NİN KIZILELMASIDIR'

Türkiye'yi güvenli limana taşıyacak yol haritasının da belli olduğunu vurgulayan Dönmez, "Türkiye Yüzyılı. Türkiye Yüzyılı, geleceğin Türkiye'sinin vizyon belgesidir. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin kızılelmasıdır. Çocuklarımıza, gençlerimize miras bırakacağımız müreffeh Türkiye'nin ayak sesleridir. Geçmişimize kilit vuranlara, ipotek altına alanlara inat, geleceğimizin, gelecek yüzyılımızın başarı anahtarıdır.