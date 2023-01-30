Son dakika: Elektrik ve doğal gaz için yeni adım! Bakan Fatih Dönmez: Mart ayında yeni indirim gelebilir

Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğalgaz ve elektrikte indirimler devam edecek. Serbest piyasadan elektrik alan sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde yüzde 15'e kadar düşüş olacak. Fiyatlarda düşüş seyrederse mart ayında bir indirim olabilir" dedi.
KANGREN OLAN PEK ÇOK MESELE ÇÖZÜME KAVUŞTU
Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başlıkları:
Türkiye, hızlı karar alabilen, dinamik ve kendini sürekli güncelleyebilen bir yapıya kavuştuğunu belirten Dönmez, "İnsanoğlu kimi zaman geçmişini muhasebe eder. Doğrularını, yanlışlarını masaya yatırır. Kimi zaman pişmanlıklar, kimi zaman da "iyi ki yapmışım" dediği zamanlar olur. Aslına bakarsanız devletlerin, milletlerin kaderleri de bundan çok farklı değil. Sistemler, düzenler, devletler hiçbir zaman doğru bir hat üzerinde ilerlemiyor. İnişler, çıkışlar, krizler, zirveler sürekli bir değişim halindeyiz.
Böylesi bir hercümerçte bizleri güvenli limana ulaştıracak iki şey var. Bir, size gideceğiniz yolu gösterecek bir yol haritanız. İki, sizin önünüzü açacak, sizi yeni ufuklara taşıyacak bir liderin varlığı. Hamd olsun, Türkiye bugün ikisine de sahip. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi kararlılığı ve vizyonu ile Türkiye'nin kangren olan pek çok meselesi çözüme kavuştu. Türkiye, hızlı karar alabilen, dinamik ve kendini sürekli güncelleyebilen bir yapıya kavuştu." dedi.
'TÜRKİYE'NİN KIZILELMASIDIR'
Türkiye'yi güvenli limana taşıyacak yol haritasının da belli olduğunu vurgulayan Dönmez, "Türkiye Yüzyılı. Türkiye Yüzyılı, geleceğin Türkiye'sinin vizyon belgesidir. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin kızılelmasıdır. Çocuklarımıza, gençlerimize miras bırakacağımız müreffeh Türkiye'nin ayak sesleridir. Geçmişimize kilit vuranlara, ipotek altına alanlara inat, geleceğimizin, gelecek yüzyılımızın başarı anahtarıdır.
Bu büyük hedeflere bizleri taşıyacak ana unsur ise enerjidir. Enerjinin büyük oranda yerli kaynaklar, yerli teknoloji ve yerli insan kaynağıyla üretimi olmazsa olmazımız. 6 yıl önce Milli Enerji ve Maden Politikamızı açıklarken güçlü bir niyet beyanında bulunmuştuk. Bugün geldiğimiz noktada açıkladığımız strateji belgesindeki pek çok hususu hayata geçirdiğimizi görüyoruz. Şimdi ise artık Yüzyılın Enerjisi ile yeni bir sayfa açıyoruz.
'GELECEK 100 YILIN MESELESİ'
Karadeniz gazı, nükleer enerji, doğal gaz depolama, LNG, FSRU tesisleri, gaz merkezi, yenilebilir enerji, nadir toprak elementleri, bor ve diğer madenlerde uç ürün üretimi gibi her bir konu aslında bugünün ya da yarının meselesi değil, gelecek 50 yılın, 100 yılın meselesi.