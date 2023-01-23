Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi "Mukavemet" göreve hazır

Dönmez, "Bu gemimizde ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte vinçler var. Birisi 150 diğeri 40 tonluk olmak üzere. Yine su altı robotları için su altı platformu hazırlanıyor şu an.

2 bin 200 metre derinlikteki operasyonları biz gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz. Adeta bir cerrah hassasiyetinde bu operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldiler." dedi.