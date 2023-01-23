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    • Ekonomi
    • 23.01.2023 10:13
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    • 23.01.2023 10:42
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    Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi "Mukavemet" göreve hazır

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, filosuna 'Mukavemet' isimli bir gemi daha kattı. İsmini Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan alan gemi, Filyos Limanı'nda demirlendi. Su altı inşaat gemisi olarak geçen 'Mukavemet', daha çok su altındaki çalışmalara destek verecek. "Mukavemet" gemisinin, şubat ayında ilk görevine çıkacağı açıklandı.

    AJANSLAR
    ’Mukavemet’ sahada göreve hazır

    Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi "Mukavemet", şubat ayında ilk görevine çıkacak. Teknik özellikleriyle ön plana çıkan 100 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki gemide 2'den fazla su altı robotu aynı anda çalıştırılabiliyor.

    10 BİN KİŞİ GÖREV ALIYOR
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazı karaya çıkartmak için çalışmaların son hızıyla devam ettiği kaydedildi.

    Bu kapsamda, Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazı taşıyacak boruların yanında devasa ekipmanların Karadeniz'in derinliklerinde görev yerini aldığı, operasyonlarda yaklaşık 10 bin kişi ve 50'den fazla geminin görev yaptığı aktarıldı.

    FİLYOS LİMANINA DEMİRLEDİ
    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
    Dünyada sadece 5 ülkede bulunan bu enerji filosu her geçen gün gücüne güç katıyor. Bunlardan sonuncusu da Mukavemet. İsmini Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan alan gemi, Filyos Limanı'nda demirlemiş halde.

    Su altı inşaat gemisi olarak geçen Mukavemet, daha çok su altında devam eden operasyonlara destek verecek.Yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki gemide 2'den fazla su altı robotu aynı anda çalıştırılabiliyor.

    CERRAH HASSASİYETİNDE
    Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazını vatandaşla buluşturmak için çalışmaların kesintisiz devam ettiğinin altını çizdi.

        Dönmez, deniz tabanındaki işlemleri yapmak üzere Türkiye'nin enerji filosuna katılan Mukavemet gemisinin teknik özelliklerine ilişkin, değerlendirmede bulundu.

        Dönmez, "Bu gemimizde ağır tonajlı ekipmanları deniz tabanına yerleştirmek üzere donatılmış nitelikte vinçler var. Birisi 150 diğeri 40 tonluk olmak üzere. Yine su altı robotları için su altı platformu hazırlanıyor şu an.

        2 bin 200 metre derinlikteki operasyonları biz gemilerin üzerinden uzaktan yapıyoruz. Adeta bir cerrah hassasiyetinde bu operatörlerimiz, mühendislerimiz bu işlemleri insan eli değmeden gemi üzerinden yapabilir hale geldiler." dedi.

        EKİPLERİMİZ DESTAN YAZIYOR
        Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin de Karadeniz'de ve Filyos'ta Türk enerji tarihinin en önemli sayfalarının yazıldığına dikkati çekti.

            Bilgin, şunları kaydetti:
            Böylesine önemli bir olaya şahitlik ettiğimiz ve içinde bulunduğumuz için çok şanslıyız. Evet işimiz zor. Büyük bir kısmını geride bıraktık. Artık son haftalardayız. Ekiplerimiz sahada gece gündüz adeta destan yazıyor. Sözümüz var, yemin ettik. Bu işi ya başaracağız ya başaracağız.

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