Elektrikte 11 milyarlık vurgun! 40 şirket paraları geri ödeyecek

Üretim tüketim dengesizliği, üretim tesisi arızası, şebeke problemleri gibi nedenlerle de oluşabilen bu fiyat hareketlerinin derhal ilgili şirketler tarafından düzeltilerek gerekli iadelerin yapılacağı öğrenildi. Söz konusu hataları yapan ya da kasten piyasayı manipüle etmeye kalkıştığı EPDK tarafından tespit edilen şirketler gerçek dışı beyanlarla kasasına koyduğu 11 milyar lirayı tüketicilere iade edecek ve bu bedel doğrudan tüketicilerin faturasına yansıyacak.





