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    Elektrikte 11 milyarlık vurgun! 40 şirket paraları geri ödeyecek

    Bazı elektrik üreticilerinin tüketiciyi korumak amacıyla kurulan havuz sistemine aktarılacak parayı kendi şirketlerine aktardığı belirlendi. 40 şirketten 11 milyar lira geri alınacak.

    Barış Şimşek
    Elektrikte 11 milyarlık vurgun

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı elektrik üreticilerinin piyasada oluşan artışlardan tüketiciyi korumak amacıyla kurulan havuz sistemine aktarılacak parayı kendi şirketlerine aktardığını ortaya çıkardı.

    Piyasayı manipüle etmeye kalkıştığı EPDK tarafından tespit edilen 40 şirketten geri alınacak 11 milyar lira havuza iade edilecek. Bu şirketler hakkında soruşturma süreci de başlatılırken, önümüzdeki günlerde savunmaları alınacak.

    SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
    EPDK tarafından belirlenmiş olan azami uzlaştırma fiyatları maliyetlerde oluşan yükseliş ve düşüşler titizlikle takip edilerek güncellenirken, serbest piyasada oluşan bedeller ile azami uzlaştırma fiyatları arasındaki fark 'destekleme bedeli' olarak bir havuzda toplanıyor. Bu havuzda oluşan gelir tüketicilerin elektrik tüketimleri için kullanılarak piyasada oluşan fiyat artışlarından tüketiciler korunuyor.

        Sistem içerisinde beyan edilen bütün anlaşmaların fiyat ve miktarlarının gerçekleşme değerlerini inceleyen EPDK'nın sisteme aykırı fiyat hareketleri tespit ettiği öğrenildi. AUF kapsamında son tüketiciye ulaşması gereken bedellerin bazılarının hatalı bazılarının ise kasıtlı olarak EPİAŞ'a gerçeğe aykırı nitelikte beyan edildiği ortaya çıktı. Bazı bildirimlerde de sonradan değiştirilen anlaşma fiyatları ve miktarları ile AUF kapsamında tüketiciye sağlanacak kazanımın engellendiği tespit edildi.

        Üretim tüketim dengesizliği, üretim tesisi arızası, şebeke problemleri gibi nedenlerle de oluşabilen bu fiyat hareketlerinin derhal ilgili şirketler tarafından düzeltilerek gerekli iadelerin yapılacağı öğrenildi. Söz konusu hataları yapan ya da kasten piyasayı manipüle etmeye kalkıştığı EPDK tarafından tespit edilen şirketler gerçek dışı beyanlarla kasasına koyduğu 11 milyar lirayı tüketicilere iade edecek ve bu bedel doğrudan tüketicilerin faturasına yansıyacak.



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        Haberler Ekonomi Elektrikte 11 milyarlık vurgun! 40 şirket paraları geri ödeyecek
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