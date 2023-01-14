Elektrikte 11 milyarlık vurgun! 40 şirket paraları geri ödeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı elektrik üreticilerinin piyasada oluşan artışlardan tüketiciyi korumak amacıyla kurulan havuz sistemine aktarılacak parayı kendi şirketlerine aktardığını ortaya çıkardı.
Piyasayı manipüle etmeye kalkıştığı EPDK tarafından tespit edilen 40 şirketten geri alınacak 11 milyar lira havuza iade edilecek. Bu şirketler hakkında soruşturma süreci de başlatılırken, önümüzdeki günlerde savunmaları alınacak.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
EPDK tarafından belirlenmiş olan azami uzlaştırma fiyatları maliyetlerde oluşan yükseliş ve düşüşler titizlikle takip edilerek güncellenirken, serbest piyasada oluşan bedeller ile azami uzlaştırma fiyatları arasındaki fark 'destekleme bedeli' olarak bir havuzda toplanıyor. Bu havuzda oluşan gelir tüketicilerin elektrik tüketimleri için kullanılarak piyasada oluşan fiyat artışlarından tüketiciler korunuyor.