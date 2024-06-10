Harita yanıyor! Meteorolojiden son rapor geldi! İşte il il sıcaklık haritası...

Hava sıcaklığının ani yükselişiyle başlayan bunaltıcı hava, yurdun genelinde etkili olmaya devam ediyor. Peki Mayıs ayının son günlerinden itibaren hissedilen kavurucu sıcaklıklar şiddetini artırmaya devam edecek mi? Yurdun hangi bölgesinde yağışlar sürecek? İşte meteorolojinin il il yayınladığı son hava durumu raporu...
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Kavurucu sıcaklar geliyor... 40 dereceyi aşacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Giresun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, batı ve iç kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.