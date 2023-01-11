Enflasyona karşı Türkiye seferberliği: Zincir marketlerin ardından beyaz eşya ve giyimde fiyat sabitleme geliyor

Zincir marketlerde start alan 'fiyat sabitleme' dalga dalga yayılıyor. Özellikle stok fazlasının bulunduğu, gıda, giyim, beyaz eşya, plastik gereçler gibi alanlarda da fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde durması bekleniyor.
STOK ETİRME TELAŞI
Uzmanlara göre, marketlerde fiyat sabitleme hareketlerinin arkasında reel ekonominin stok eritme telaşı var.
Pandemi ve döviz fiyatlarındaki artışı bahane ederek 2022 başında stok biriktiren, ellerindeki ürünü de fahiş zamla satan, daha sonra akaryakıtın düşmesi, döviz kurunun stabil hareket etmesi, girdi maliyetlerinin inmesine rağmen geri adım atmayan sektörler harekete geçti.
TEKSTİL SEKTÖRÜ SIRADA
Fitilini zincir marketlerin ateşlediği 'fiyat sabitleme' diğer sektörlere de yansımaya başladı. Halkaya son olarak tekstil sektörü de dahil oldu.