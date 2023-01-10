Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSi), 1273 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek





Tarım ve Orman Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, çeşitli branşlarda toplam 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacak.