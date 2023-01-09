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    • Ekonomi
    • 09.01.2023 15:04
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    • 09.01.2023 15:13
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    Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den zincir market ile et ve süt fiyatları hakkında flaş açıklama

    Son dakika haberler... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, et ve süt fiyatlarına ilişkin, "Spekülatif hareket gözlemlediğimizin altını çizmek istiyorum. Ne etimizde ne sütümüzde eksiğimiz gediğimiz yok, gerekirse de gerekli tedbirler alınır" dedi. Öte yandan zincir marketlerin fiyat sabitleme kararı hakkında da açıklama yapan Kirişci, "Ticaret Bakanlığı ile eş güdüm içinde çalışıyoruz. Velev ki ‘a’ ürününün anormal derecede içeride fiyatları yükseldi, burada da işin kontrolünü sağlamak adına ihracat yasaklarını getirerek bunu da dengelemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Zincir market ile et ve süt fiyatları hakkında açıklama

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Bakanlığının 2022 yılı faaliyetlerini değerlendiren Bakan Kirişci, gazetecilerin sorularını cevapladı.

    Yağışların düzensizliğine dikkat çeken Bakan Kirişci, şunları kaydetti;

    Antalya Kumluca'da 90 günde yağması gereken yağış 1 günde yağdı. İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 33,3. Hiç su gelmemesi halinde İstanbul'un 3,5 aylık ihtiyacını karşılayacak su rezervi bulunuyor. Barajlara su gelmemesi halinde Ankaralıların tüm içme suyu talebini 6 aydan daha fazla karşılayacak kapasitesi var. İzmirde ise barajların su kapasitesi ihtiyacı 7 aydan fazla karşılayabilir.

    "6 MİLYON HAYVANIN KISIRLAŞTIRILMASI PLANLANIYOR"

    Sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili ciddi bir yol kat ettik, paydaşlarımızın da katkılarını alıp son şeklini vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bunu arz edeceğiz. 6 milyon hayvanın kısırlaştırılması planlanıyor. Kısırlaştırıldıktan sonra hayvan alındığı yere geri bırakılacak mı bırakılmayacak mı bunun gibi detaylar üzerinde çalışılıyor. O çalışmalara son şekli en kısa sürede verilecek. Evcil hayvanların mikroçiple kayıt altına alınması için son tarih 31 Aralık'tı. 1 milyon 493 bin 541 hayvan sisteme kaydedildi. 500 bin civarında kişi de daha sonra yaptırmak için beyanda bulundu.

    TAHIL KORİDORU

    Dün itibarıyla 17 milyon ton tahıl koridordan geçti. Ukrayna Rusya Savaşı sulhla halledilmezse önümüzdeki yıllarda dünyayı daha büyük bir tehlike bekliyor.

    ZİNCİR MARKETLERDEKİ FİYAT ARTIŞI

    Ticaret Bakanlığı ile eş güdüm içinde çalışıyoruz. Velev ki 'a' ürününün anormal derecede içeride fiyatları yükseldi, burada da işin kontrolünü sağlamak adına ihracat yasaklarını getirerek bunu da dengelemeye çalışıyoruz. Gıda arz güvenliği ile ilgili Gıda Arz Güvenliği Daire Başkanlığı'nı kurduk. Bu daire başkanlığı sayesinde yurt içinde ve dışında tüm ürünlere ilişkin arzları takip ediyoruz. 8 ülkede 9 tarım müşavirimiz var. Onlara sadece bulunduğunuz ülkeleri değil komşu ülke ve civar ülkeleri de mutlaka mercek altına alın diyoruz.

    ET VE SÜT FİYATLARI

    Spekülatif hareket gözlemlediğimizin altını çizmek istiyorum. Ne etimizde ne sütümüzde eksiğimiz gediğimiz yok, gerekirse de gerekli tedbirler alınır. Üreticimizi mağdur etmedik etmeyiz. Kasaplık hayvan tedariki yapılıyor.

    2 YENİ MÜJDE

    Önümüzdeki günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı'na 6 bine yakın yeni personel alımı yapılacak. Genç çiftçilere yönelik Uzman Eller Projesiyle verilen destekler 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarılacak.

        ET FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ DURMUYOR

        İki ay önce 90 lira olan karkas etin fiyatı 130 liraya yükseldi. Kasaplar, kırmızı et fiyatlarında yakın dönemde artış yaşanabileceğini belirtti.

        Maliyetlerdeki artış ve üretimdeki sıkıntılar et fiyatlarına yansıdı. Kırmızı ete yeni yılda 3 kere zam geldi. İki ay önce 90 liraya kasaplara gelen karkas etin fiyatı 130 liraya yükseldi. Son dönemde fiyat artışlarının önüne geçebilmek için ithal et gündeme geldi. Sektör temsilcileri kaliteli et geldiği takdirde fiyat artışlarının önüne geçilebileceğini ifade etti. Bahçelievler'de bulunan bir kasap dükkanında dana kuşbaşı 200 liraya, dana kıyma kilosu 180 lira, dana antrkot 250 lira, kuzu pirzola 350 liradan satılıyor.

        ''İKİ AY ÖNCE 90 LİRAYA ALDIĞIMIZ KARKAS ET ŞUAN 130 LİRA''
        Etin fiyatlarında son 1 yıldır düzenli olarak fiyat artışı olduğunu ifade eden kasap Ümit Çatmabacak, ''Bu zamlar son dönemde her hafta olmaya başladı. Vatandaşlar bu zamların esnaftan kaynaklandığını düşünerek tepki gösteriyor. Haftada 3 kez et alımı yapıyoruz, her gelen et farklı fiyattan geliyor. İki ay önce 90 liraya aldığımız karkas et şuan 130 liraya ulaştı. Bu rakama gelen etten kemikler çıkarıldığında yüzde 30 fiyat artışı oluyor. Biz de kar payımızı koyduğumuzda etin kilosu 180 - 200 lira civarına çıkıyor. Et alan müşterilerimiz aldığı eti kilogram olarak düşürüyor'' dedi.

        "BÖYLE GİDERSE FİYATLAR ARTACAK"
        Aylık et satışlarının azaldığını ifade eden Çatmabacak, ''Aylık 2 ton et alımı yapıyorsak, şuan bu miktar 1 tona kadar düştü. Bu düşüş fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Şuan dana kuşbaşı 200 liraya, kıyma kilosu 180 lira, dana antrkot 250 lira, kuzu pirzola 350 liradan satıyoruz. Bu şekilde giderse bu fiyatlarda önümüzdeki günlerde artacaktır. Hayvancılığa önem verilmesini, bu duruma çözüm bulunmasını umuyoruz'' diye konuştu.

        "KALİTELİ ÜRÜN İTHAL EDİLEBİLİR"
        İthal etlerle ilgili de konuşan Çatmabacak, ''Son dönemde ithal etler gündemde. Artan talebi karşılamak ve fiyat artışının önüne geçmek için ithal et getirilmesi konuşuluyor. Daha önce et ithalatı yapılmıştı ve etin kalitesiyle ilgili konular tartışılmıştı. Kaliteli ürün geldiği takdirde et fiyatlarındaki artışın duracağını söyleyebiliriz'' ifadelerini kullandı.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den zincir market ile et ve süt fiyatları hakkında flaş açıklama
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