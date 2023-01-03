Bakan Nebati'den 'memur ve emekli zammı' açıklaması! EYT'de son durum, asgari ücrete ara zam...





EYT'DE SON DURUM

3600 Ek Gösterge çıktı, taşeron çalışanların problemi çözüldü, sözleşmelilerin bugün programı vardı. Bunlar çözüldü. EYT konusunda bir yük getireceği belliydi. Bizim bakanlıktaki tüm müsteşarlara, bakan yardımcılarıma özel teşekkür ediyorum. EYT ile tedbir alalım dedim ben bizim arkadaşlara. Sessiz sedasız bir şekilde dar bir alanda hesap kitaplarımızı yaptık. Yılı 3,4'lük bütçe açığıyla öngörmüştük. EYT'yi nasıl çözeceğiz diye simülasyon yaptık. Bugün yapılan ekstra zamlar bir yüktür bütçe üzerinde. 2022 yılı dünyanın en zor yıllarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti, tüm göstergelerde pozitif olarak ayrıştı. Enflasyon hariç... Onu da bu yıl bitiriyoruz inşallah. 2022'de hiç kimse makro ekonomik göstergelerin herhangi birisinde olumsuz bir şey oldu diyemez. Enflasyonu da göreceğiz, hissedeceğiz. 2022'yi çok iyi kapattık, ayın 16'sında bütçe gerçekleşmelerini ilan edeceğiz, değerlendirmelerinizi o zaman yapın lütfen. Seçim yılı olduğunu biliyoruz. Haziran ayında seçim olacağını, baskı altına girebileceğimiz, seçim ekonomisine girmeyeceğimizi bilerek tedbirlerimizi aldık. EYT ile ilgili 2023'te problem olacak bir durum yok. Bugünkü artışı da Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. Temmuzda bir artış daha olduğunda memur ve emeklilerimizin beklentilerinin büyük kısmının karşılandığını göreceğiz. EYT'nin bütçe üzerinde etkisi olmayacak. Bugün açıklanan oranların da yükü olmayacak.

200 milyar lira için yetki aldık. Yetkimiz yüzde 5, Cumhurbaşkanımızın da yüzde 5'lik yetkisi var. Meclis de yetkiyi verdi. 16'sında bütçe rakamlarında iç-dış borçlanmada oransal olarak, elbette ki enflasyonu yüksek geçirdik biz, böyle bir ortamda borçlanma nominal olarak yüksek görünüyor ancak reel olarak hedefin altında. Totalde koyduğumuz hedefin de altına indi.

ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİ

Yarın Murat Bey ile 10'da açıklamamız olacak. Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında çok geniş ve özgün bir paket hazırladık. Oranları 1'in altında olacak şekilde bakanımızla açıklayacağız. Tedbir alıyoruz fiyat artışlarına karşı. KGF paketimiz var haftaya açıklayacağımız. Orada da konut üretimine yönelik desteğimiz olacak. 2, 3, 4. ev alıp yatırım yapacak kişiler için değil, kar elde etmek isteyenlere asla izin vermemek. Üretimi artırmak istiyoruz. Oldukça güçlü bir kampanya olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla tam bir uyum içerisindeyiz. Temel amacımız konuta ulaşmakta zorluk çeken orta gelirliye kolaylık yapmak, asıl hedefimiz üreticiye yönelik imkanlar silsilesi. Fiyat artışları için son birkaç aydır gerek internet üzerinden, gerek sahada araştırma yaptık. Kısa günün karı diye düşünenler için söyleyeyim incinir.

OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Otomobile yönelik ÖTV indirimi yok. Anlamıyorum, soruyorlar; araç mı alacaksın diyorum, yok araç diyor, alamayacağın aracın ÖTV'sini ne yapacaksın diyorum. Otomobil piyasası gayet canlı, onlar arzı artırsınlar, kapıya koysunlar, o zaman görelim.

Kirada yüzde 25 artış sınırı temmuz ayında bitecek. Temmuzda enflasyona göre bakacağız.

SEÇİMDEN SONRA MODEL DEVAM EDECEK Mİ?

Türkiye Ekonomi Modeli, Türkiye'nin bir modeli. Her gün rüyama giriyor. Çünkü Türkiye kendi özgün modelini hak edecek bir ülke. Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı, kimse bunu durduramaz. Türkiye bunu kotaracak seviyede. Modeli açıklayacağımız 20 günde ben 3,5 kilo verdim. Teorik altyapısını oluşturduk. Modele dönüştürdük. Girdi, çıktı, etki analizi yapıldı. Otomobilin direksiyonunu çevirdiğin anda döner, gemi kullanıcısı iseniz dümeni buradan kırmam lazım, belli bir mesafe hesabı yapmam lazım. Onu kırarken o mesafe hesabı yetmiyor, hız, rüzgar, şiddeti... Dalgaların şiddeti, ters akıntı var, 15 metrelik tekneyi kullanmak, vapuru kullanmak arasında da fark var.... Bütün bunların hesabını yapmamız lazım. Ekonomiyle ilgili adım attığınızda belli bir müddet sonra sonuç çıkaracağını bilmemiz lazım. Bu model Cumhurbaşkanımızın inandığı, bizim inandığımız bir model. Bütün makro ekonomik göstergelerde başarı elde etmiş bir model. Geçiş modeli değil. Dümenin başında Sayın Cumhurbaşkanımız var. Buna inanmış, seçimden sonra değiştireyim der mi? Demez. Seçimden sonra bir değişim olmaz. Aksaklık varsa düzeltmeleri yaparsınız, yeni şeyler katarsınız yürürsünüz.

İHRACATÇILARIN KUR ELEŞTİRİSİ

Şunu bilsinler; kur yükseldiği zaman gerçekleri taşımıyordu. Muhalif taraflar benim ifademden dolayı üzerime gittiler. Dedim ki; TL yüzde 47,5 düşmüştü, bunun altını kabul etmez. TL'nin reel değeri yüzde 57'lerde. TÜFE bazında optimal noktasının hangisi olduğu önemli. 60-70 seviyesi olduğuna inanıyorum. Doların artışı yüzde 41 ama siz yılbaşına göre karşılaştırma yapıyorsunuz. TL'nin henüz rekabet edilebilir kur seviyesinde olduğuna inanıyoruz. Enflasyonu etkiliyor, öngörülebilirliği etkiliyor. Aşırı değerlenmeyecek, aşırı düşmeyecek dedik biz ihracatçılara. Geçen yılın imkanlarından faydalanmış olabilirsiniz. Yılbaşına girerken elektrik, doğalgazda indirime gittik. Petrol fiyatları düştü.