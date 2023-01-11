11 Ocak evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi açıklandı mı 2023? Zamlı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? 3.336 TL ödeme...

11 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Özellikle şu günlerde evde bakım maaşı alan vatandaşlar aylıkların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor. Evde bakım maaşlarının ödenip ödenmediğine dair bilgiler ise e-Devlet üzerinden rahatlıkla öğrenilebiliyor. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapıp maaşınız yatıp yatmadığını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. İşte evde bakım aylığı yatan iller hakkında bilgiler...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 11 OCAK 2023 GÜNCEL LİSTE BELLİ Mİ?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde bakım parası yatan iller sorgulama
Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.
SMS ile evde bakım parası sorgulama
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.