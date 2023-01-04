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    • Ekonomi
    • 04.01.2023 07:12
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    • 04.01.2023 07:21
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    Orta Gelirliye Konut Projesi'nde beklenen gün geldi! Başvuru şartları neler? Faiz oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

    Orta Gelirliye Konut Projesi'nde beklenen gün geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün Orta Gelirliye Konut Projesi'nin detaylarını açıklayacak. Peki başvuru şartları neler? Faiz oranı yüzde kaç olacak? Ödeme planı nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

    İşte orta gelirliye konut projesinin detayları

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Orta Gelirliye Konut Projesi'nin detaylarını bugün açıklayacak.

    Orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için hazırlanan kampanyanın 'Yüzyılın Kampanyası' olarak tanıtılması bekleniyor.

    İLK KEZ EV ALACAKLARA EK AVANTAJ
    Konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altında inmesi ve gelire göre kademeli olması planlıyor. Edinilen bilgilere göre, ilk kez ev alacak vatandaşlara ek avantajlar da sağlanacak.

    0.99'UN ALTINDA FAİZ
    Faizin yüzde 0.99'un altına indirilmesi hedefleniyor. Bakanlıklar illere göre gelir skalaları belirledi. Hane geliri belli bir düzeyin altında olanlar ve hiç evi olmayanlar kampanyaya başvuracak. Vade 15 yıl olması bekleniyor.

    GELİR ŞARTI İSTENECEK
    Sosyal konutta olduğu gibi yeni kampanyada da gelir şartı getirileceği belirtildi. İstanbul ve diğer iller için belirlenen hane gelirini aşmayanların kampanyaya dahil edilmesi planlanıyor. Böylece yatırımcıların değil, gerçekten ihtiyaç sahibi olanların getirilecek imkânlardan faydalanması sağlanacak.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kampanya ticari bir araç olmayacak, barınma ihtiyacına çözüm sunacak. Yani biri 'kampanya şartları güzel, ev alıp satıp kazanayım' diyemeyecek. Hem yükleniciler hem de bankalarımız aracılığı ile en iyi şartları sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

        UZMAN İSİM A HABER'DE AÇIKLADI
        Öte yandan Ekonomist Doç. Dr. Abdulkadir Develi A Haber ekranlarına kampanyanın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

        81 ilde 100 bin civarında konut yapılacağını belirten Develi, faiz oranlarının 0.69 ile 0.99 olabileceğini ve ödeme kolaylığı saylayacağını belirtti.

        15 yıl ödeme ile konut sahibi olunacağını belirtilirken başvuru şartları şöyle sıralandı;

        Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması.

        1. derece yakınlarının üzerine konut olmaması gerekiyor.

        Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak.

        Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak.

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