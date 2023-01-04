Orta Gelirliye Konut Projesi'nde beklenen gün geldi! Başvuru şartları neler? Faiz oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Orta Gelirliye Konut Projesi'nin detaylarını bugün açıklayacak.

Orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için hazırlanan kampanyanın 'Yüzyılın Kampanyası' olarak tanıtılması bekleniyor.



İLK KEZ EV ALACAKLARA EK AVANTAJ

Konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altında inmesi ve gelire göre kademeli olması planlıyor. Edinilen bilgilere göre, ilk kez ev alacak vatandaşlara ek avantajlar da sağlanacak.