Orta Gelirliye Konut Projesi'nde beklenen gün geldi! Başvuru şartları neler? Faiz oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Orta Gelirliye Konut Projesi'nin detaylarını bugün açıklayacak.
Orta gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için hazırlanan kampanyanın 'Yüzyılın Kampanyası' olarak tanıtılması bekleniyor.
İLK KEZ EV ALACAKLARA EK AVANTAJ
Konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altında inmesi ve gelire göre kademeli olması planlıyor. Edinilen bilgilere göre, ilk kez ev alacak vatandaşlara ek avantajlar da sağlanacak.
0.99'UN ALTINDA FAİZ
Faizin yüzde 0.99'un altına indirilmesi hedefleniyor. Bakanlıklar illere göre gelir skalaları belirledi. Hane geliri belli bir düzeyin altında olanlar ve hiç evi olmayanlar kampanyaya başvuracak. Vade 15 yıl olması bekleniyor.
GELİR ŞARTI İSTENECEK
Sosyal konutta olduğu gibi yeni kampanyada da gelir şartı getirileceği belirtildi. İstanbul ve diğer iller için belirlenen hane gelirini aşmayanların kampanyaya dahil edilmesi planlanıyor. Böylece yatırımcıların değil, gerçekten ihtiyaç sahibi olanların getirilecek imkânlardan faydalanması sağlanacak.