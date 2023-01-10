Türkiye'den istihdam rekoru: İşsiz sayısı 17 aylık periyodun en dibinde

6 AY KESİNTİSİZ DÜŞÜŞ

Sabah gazetesinin haberine göre; İşsiz sayısı art arda 6 ay düşüş göstererek aralık sonu itibarıyla 3 milyon 53 binle 2021'in temmuzdan bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsiz sayısı geçen yılın mart sonunda 3 milyon 635 bine yükselmişti. Yılın son 9 ayında işsiz sayısı 582 bin kişi azaldı.