Türkiye'den istihdam rekoru: İşsiz sayısı 17 aylık periyodun en dibinde

Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelli yeni ekonomi modeli ile, 2022'in ilk 9 ayında, küresel resesyon endişelerine rağmen, yüzde 6.2 büyüyen Türkiye, istihdamı zirveye taşırken, işsizliği de düşürmeye devam ediyor.
İŞKUR tarafından dün açıklanan verilere göre aralık ayında işe yerleştirilenlerin sayısı, yüzde 163.6 artarak 231 bin 132 ile aylık bazda tarihin en yüksek seviyesine çıktı.
6 AY KESİNTİSİZ DÜŞÜŞ
Sabah gazetesinin haberine göre; İşsiz sayısı art arda 6 ay düşüş göstererek aralık sonu itibarıyla 3 milyon 53 binle 2021'in temmuzdan bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsiz sayısı geçen yılın mart sonunda 3 milyon 635 bine yükselmişti. Yılın son 9 ayında işsiz sayısı 582 bin kişi azaldı.