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    • Ekonomi
    • 10.01.2023 09:04
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    • 10.01.2023 09:14
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    Türkiye'den istihdam rekoru: İşsiz sayısı 17 aylık periyodun en dibinde

    Pandemi ve ardından başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan enflasyon nedeniyle faiz silahına sarılan küresel ekonomiler resesyon riskiyle sarsıldı. Türkiye bu süreçte kendine özgü ekonomik modeliyle diğer ekonomilerden pozitif olarak ayrıştı. Enflasyonda düşüşün başlamsıyla birlikte istihdamda aylardır süren pozitif seyir de hızlandı. Aralık ayında işe yerleştirilenlerin sayısı, yüzde 163.6 artarak 231 bin 132 ile aylık bazda tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

    İşsiz sayısı 17 ayın dibinde

    Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelli yeni ekonomi modeli ile, 2022'in ilk 9 ayında, küresel resesyon endişelerine rağmen, yüzde 6.2 büyüyen Türkiye, istihdamı zirveye taşırken, işsizliği de düşürmeye devam ediyor.

    İŞKUR tarafından dün açıklanan verilere göre aralık ayında işe yerleştirilenlerin sayısı, yüzde 163.6 artarak 231 bin 132 ile aylık bazda tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

    6 AY KESİNTİSİZ DÜŞÜŞ
    Sabah gazetesinin haberine göre; İşsiz sayısı art arda 6 ay düşüş göstererek aralık sonu itibarıyla 3 milyon 53 binle 2021'in temmuzdan bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsiz sayısı geçen yılın mart sonunda 3 milyon 635 bine yükselmişti. Yılın son 9 ayında işsiz sayısı 582 bin kişi azaldı.

        Aralıkta özel sektör 230 bin 293 kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'un işe yerleştirdiği kişi sayısı, 2022'nin tamamında yüzde 8 artarak 1 milyon 395 bine ulaştı. Bu rakamın 1 milyon 378 binini özel sektör istihdam etti.

        MERKEZ BANKASI ETKİSİ
        Merkez Bankası'nın izlediği hedefli kredi politikası ile yatırım iştahının artması özel sektörde de istihdam artışında etkili oldu.

        2022'nin genelinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı toplam 477.9 milyar lira tutarında 13 bin 788 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Bu belgelerle 386 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

            2022'de işe yerleştirilenlerin 13 bin 378'i tarım sektöründe 666 bini sanayide, 715 bini hizmetler sektöründe istihdam edildi. İmalat 527 binle işe yerleştirmede ilk sırada yer aldı.

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            Haberler Ekonomi Türkiye'den istihdam rekoru: İşsiz sayısı 17 aylık periyodun en dibinde
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