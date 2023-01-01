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    Türkiye 2022 yılında yeni ekonomik modeliyle reform yaptı!

    Türkiye 2022 yılında yeni ekonomik modeliyle dünyadan ayrıştı. Dev ekonomiler durgunluk pençesindeyken Türkiye büyümesini sürdürdü, istihdamda ve ihracatta rekor kırdı, yatırımlarını artırdı, çalışanını, dar gelirlisini enflasyona karşı korudu.

    FARUK ERDEM
    takvim.com.tr
    Ekonomide 2022 reformu

    Türkiye 2022 yılında yeni ekonomik modeliyle dünyadan ayrıştı. Dev ekonomiler durgunluk pençesindeyken Türkiye büyümesini sürdürdü, istihdamda ve ihracatta rekor kırdı, yatırımlarını artırdı, çalışanını, dar gelirlisini enflasyona karşı korudu. Çalışma hayatından sosyal yardımlara, makro ekonomiden ticarete hemen her konuda reform denilecek yenilikler 2022 yılında hayatımıza girdi.


    ÇALIŞMA HAYATI DEĞİŞTİ
    Vergisiz asgari ücret devreye alındı. Sadece asgari ücrette değil, tüm çalışanların maaşında asgari ücret kadar kısım vergi dışı tutuldu.
    Asgari ücrete rekor artış yapıldı, 2022'de yıllık artış yüzde 95'i geçti.
    İlk kez ikinci asgari ücret belirlendi ve Haziran'dan asgari ücrete yüzde 30 oranında yeni zam yapıldı.
    Emekliye memura refah payı ile artış yapıldı. Emeklilerin taban maaşları iki kez artırıldı.
    3600 ek gösterge yasası çıkartıldı, böylece yıllarca kangren olmuş bir sorun ortadan kalktı. Milyonlarca memur ve emekli memurun ikramiye ve maaşları arttı.
    Kamuda görev yapan sözleşmeliler için kadro çalışması yapıldı. Yasa hazırlandı. 500 binin üzerinde sözleşmeli personel memur kadrolarına geçiyor.
    23 yıldır çözülemeyen ve 4-5 milyon sigortalıyı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu ortadan kaldırıldı. Yasal çalışma Ocak ayında bitecek ve bir yaş sınırı olmadan bütün EYT'liler emekli olacak.
    Çalışanların yemek ve enerji gideri vergi dışı bırakıldı. Böylece her çalışana aylık 1000 TL enerji parası verilmesinin önü açıldı.
    İstihdam 31 milyonu aşarak rekor kırdı. İş gücüne katılma oranının yükselmesine rağmen işsizlik yüzde 10'lar seviyesine geriledi.
    Emekli ikramiyelerine zam yapıldı. Emekliler yılda 2 kez ikramiye almaya devam etti.
    Öğretmenlere kariyer imkanı tanındı: Böylece hem yeni statüye geçebilen öğretmenlerin gelirleri de artmış oldu.



    TİCARİ HAYAT
    Vatandaşın temel ihtiyaç maddelerinde vergi indirildi. Hem gıdada hem temizlik ürünlerinde 10 puanlık KD indirimleri fiyatları aşağıya çekti.
    Tarım Kredi Kooperatifleri ile ucuz ürün satışı başladı. Kooperatif marketleri daha sonra 600 üründe indirime gitti.
    Kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Bu kurala uymayanlar için kiracılar lehine kararlar verdi.
    Vatandaşın enerji faturaları için 205 milyar liralık destek sağlandı. Hem doğalgaz hem de elektrik faturalarının önemli bir bölümünü devlet karşıladı.
    Esnaf, çiftçi ve sanayici özel kredi paketleri ile desteklendi
    Evim sistemi yeniden belirlendi, bu konuda yaşanan mağduriyet bitti.



        SOSYAL DESTEKLER
        Evi olmayanlar için tarihin en büyük sosyal konut projesi başlatıldı.
        5 milyondan fazla vatandaş sosyal konutlara başvurdu, kuralar çekildi.
        Sosyal yardımlar artırıldı, başvurmak ve bu yardımları almak kolaylaştı
        Aile Destek Programı başlatıldı. Dar gelirli ailelere hanedeki kişi sayısınca karşılıksız para ödenmeye başladı.
        Dar gelirlilere elektrik ve doğalgaz ödemeleri başlatıldı, faturalar hazineden karşılanıyor.
        Öğrecilerin 23 milyar liralık KYK borçları silindi. KYK ödemelerinde enflasyon farkı kaldırıldı.



        MAKRO EKONOMİ
        Türkiye 2020 yılında başladığı büyüme performansını sürdürdü
        2022 yılında üç çeyrek peş peşe pozitif büyüme sağlandı
        İhracat her ay rekorlar kırdı, yıl sonu hedefi olan 250 milyar dolar Ağustos ayında aşıldı
        Sanayi üretimi, kapasite kullanımı her ay artarak büyüdü
        Merkez Bankası faizleri kademeli olarak tek haneye indirdi ve yüzde 14 olan faiz yüzde 9'a çekildi.



        YATIRIMLAR
        Başta altyapı olmak üzere birçok alanda yatırımlar devam etti.
        Savunma sanayinde milli cihazlar ve silahlar devreye alındı. Milli muharip uçak Kızılelma havalandı.
        Enerjide gaz ve petrol keşifleri devam etti. Karadeniz'de yeni bulunan gaz ile toplam rezerv miktarı 1 trilyon dolara ulaştı.
        Dünyanın en büyük 5. Barajı Yusufeli devreye girdi
        Silivri'de Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisi açıldı
        Milli otomobil TOGG tanıtıldı dünya manşetlerine çıktı
        Dünyanın sayılı köprülerinden Çanakkale Köprüsü açıldı.



            PARA PİYASALARI
            Kur Korumalı Mevduat (KKM hesabı büyük ilgi gördü 1 trilyon lirayı aştı
            KKM sayesinde kurdaki oynaklık bitirildi. Öngörülebilir, rekabetçi kur büyüt yıl boyunca istikrar sağladı.
            Döviz hesapları çözüldü, vatandaş dolardan kaçtı, liralaşma başladı
            Altın sertifikaları ile yatırımcıya yeni ürünler sunuldu
            Borsa İstanbul yüzde 200'e varan getiri ile rekor tazeledi, 5000 puanın üzerine çıktı. Yatırımcı sayısı 1.3 milyon kişi artarak 3.5 milyon kişiye ulaştı.
            Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyeye çıktı.

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