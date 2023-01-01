Türkiye 2022 yılında yeni ekonomik modeliyle reform yaptı!



ÇALIŞMA HAYATI DEĞİŞTİ

Vergisiz asgari ücret devreye alındı. Sadece asgari ücrette değil, tüm çalışanların maaşında asgari ücret kadar kısım vergi dışı tutuldu.

Asgari ücrete rekor artış yapıldı, 2022'de yıllık artış yüzde 95'i geçti.

İlk kez ikinci asgari ücret belirlendi ve Haziran'dan asgari ücrete yüzde 30 oranında yeni zam yapıldı.

Emekliye memura refah payı ile artış yapıldı. Emeklilerin taban maaşları iki kez artırıldı.

3600 ek gösterge yasası çıkartıldı, böylece yıllarca kangren olmuş bir sorun ortadan kalktı. Milyonlarca memur ve emekli memurun ikramiye ve maaşları arttı.

Kamuda görev yapan sözleşmeliler için kadro çalışması yapıldı. Yasa hazırlandı. 500 binin üzerinde sözleşmeli personel memur kadrolarına geçiyor.

23 yıldır çözülemeyen ve 4-5 milyon sigortalıyı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu ortadan kaldırıldı. Yasal çalışma Ocak ayında bitecek ve bir yaş sınırı olmadan bütün EYT'liler emekli olacak.

Çalışanların yemek ve enerji gideri vergi dışı bırakıldı. Böylece her çalışana aylık 1000 TL enerji parası verilmesinin önü açıldı.

İstihdam 31 milyonu aşarak rekor kırdı. İş gücüne katılma oranının yükselmesine rağmen işsizlik yüzde 10'lar seviyesine geriledi.

Emekli ikramiyelerine zam yapıldı. Emekliler yılda 2 kez ikramiye almaya devam etti.

Öğretmenlere kariyer imkanı tanındı: Böylece hem yeni statüye geçebilen öğretmenlerin gelirleri de artmış oldu.