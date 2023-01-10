Süt üreticilerine destek! 2023-2024 yıllarında sağlanacak çiğ süt desteğinin esasları belli oldu

Süt üreticilerine 2023-2024 yıllarında sağlanacak çiğ süt desteğine ilişkin esaslar ile süt piyasasının düzenlenmesine dair hususlara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, çiğ süt üretiminde sürdürülebilirlik ve üretici fiyatlarında istikrar amaçlanırken 2023-2024 yıllarında uygulanacak çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususlar da belli oldu.

BAKANLIK ÖDEME DÖNEMLERİNİ BELİRLEYECEK

Buna göre, üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işletme tesisine satan bir üretici örgütüne üye yetiştiricilere, manda, koyun, keçi ve üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütü için Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.