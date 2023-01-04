Çağrılar karşılık buldu! Zincir marketler fiyat sabitledi! Şok, Migros, CarrefourSA binlerce üründe geçerli olacak

Dünyayı etkileyen enflasyon ve enerji merkezli ekonomik sarsıntılara karşı, Türkiye kendine özgü modeliyle pozitif ayrışmayı başardı.
Kur Korumalı Mevduat ile dövizde sağlanan sabitlik enflasyonda iyileşme ve akaryakıt fiyatlarındaki indirimlere karşı bazı fırsatçılar gıda ürünlerine fahiş zamlar yapmaktan çekinmediler.
Hükümet Tarım Kredi Kooperatifleri yoluyla piyasayı düzenlemek adına önemli bir hamle gerçekleştirirken sektörden de önemli adımlar gelmeye başladı.
BAKAN MUŞ ZİNCİR MARKET YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Ticaret Bakanı Mehmet Muş 26 Aralık'ta Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle görüştüklerini bildirdi.
Migros Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Tort, A101 CEO'su Cem Maltaş, ŞOK CEO'su Uğur Demirel ve BİM CEO'su Galip Aykaç'ın katıldığı toplantıya ilişkin bilgi veren Muş, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Muş, Ticaret Bakanlığı olarak saha denetimlerini yoğun şekilde sürdürdüklerinin altını çizerek, haksız fiyat artışlarıyla mücadelede ellerindeki tüm denetim imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı olduklarını vurguladı.
DESTEKLER PEŞ PEŞE GELDİ
Bu gelişme ile birlikte zincir marketlerden destekler geldi.
ŞOK MARKETLER 1000 ÜRÜNDE SABİTLEMEYE GİTTİ
ŞOK Marketler, undan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana belirlenen 1000 üründe fiyatları Ocak ayı sonuna kadar sabitleyeceğini duyuyarak hükümetin mücadelesinde önemi bir katkı sundu.
Takvim.com.tr meseleyi haberleştirerek diğer zincir marketlerin de benzer desteği vermesi için çağrıda bulundu.
Ardından Migros, 3 binden fazla üründe sürekli indirim uygulama ve 419 temel ihtiyaç ürününde fiyatları sabit tutma kararı aldı.