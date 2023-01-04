Çağrılar karşılık buldu! Zincir marketler fiyat sabitledi! Şok, Migros, CarrefourSA binlerce üründe geçerli olacak

Dünyayı etkileyen enflasyon ve enerji merkezli ekonomik sarsıntılara karşı, Türkiye kendine özgü modeliyle pozitif ayrışmayı başardı.

Kur Korumalı Mevduat ile dövizde sağlanan sabitlik enflasyonda iyileşme ve akaryakıt fiyatlarındaki indirimlere karşı bazı fırsatçılar gıda ürünlerine fahiş zamlar yapmaktan çekinmediler.

Hükümet Tarım Kredi Kooperatifleri yoluyla piyasayı düzenlemek adına önemli bir hamle gerçekleştirirken sektörden de önemli adımlar gelmeye başladı.

BAKAN MUŞ ZİNCİR MARKET YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş 26 Aralık'ta Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.