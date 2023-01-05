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    Orta gelirlilere konut kampanyasının detayları belli oldu! 100 bin aileye ‘yeni ev’

    Orta gelirli aileler yüzde 0.69’dan başlayan oranlar, 15 yıl vade, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 40’ını aşmayan taksitle ev sahibi olacak. İlk etapta 100 bin aile birinci el konut alacak...

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    100 bin aileye ‘yeni ev’

    Binlerce aileyi ev sahibi yapacak orta gelirlilere yönelik konut kampanyasının detayları belli oldu. 16 Ocak'ta başlayacak proje kapsamında ilk etapta 100 bin aile tamamı birinci el olacak yeni evlerine kavuşacak.

    Bunun için yüzde 0.69'dan başlayan vade farkı, 15 yıl vade, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Yeni Evim' projesinin tanıtım toplantısına katıldı.

    FİYATLAR SABİT KALACAK
    Bakan Kurum, ilk etapta 100 bin ailenin birkaç ay içinde ev sahibi olacağını belirterek, "Kampanya sürecinde fiyatların sabit kalmasını sağlayarak orta gelirli vatandaşımızı koruyacağız.

    Yüklenici firmalarımız, satacakları konutların bedelinin yüzde 5'i kadar vatandaşımıza destek sağlayacak. 100 bin konutluk finansman paketinde yüzde 25'inin İstanbul, yüzde 75'inin diğer Anadolu illerinde olmasına yönelik çalışmamız var" dedi. (Barış ŞİMŞEK-Murathan YILDIRIM)




    İŞTE KAMPANYA ŞARTLARI
    Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.
    5 yıl boyunca satılamayacak.
    Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.
    Başvuracağı ilde 1 yıl ikamet şartı olacak.
    18 yaşını doldurmuş gençler de geliri varsa başvurabilecek.

    NASIL YARARLANILACAK?
    Konut üreticileri kriterlere uygun yapılan konut projelerini ilan edecek.
    Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.
    Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek.

        FAHİŞ FİYATA KARŞI KOMİSYON KURULACAK
        Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK ve değerleme kuruluşlarından temsilcilerden oluşan bir komisyon kurulacak. Şartlara uymayanlar sözleşme çerçevesinde sağlanan garantörlük ve konut kredisinden faydalanamayacak.




        1 MİLYON TL'LİK KREDİ NASIL ÖDENECEK?
        Bakan         Nureddin Nebati yeni sistemi bir örnekle anlattı: "Mevcutta bugün yüzde 1.20 ile 1 milyon liralık kredi kullanıldığında vatandaşımız 13 bin 587 lira aylık taksitle ev sahibi olabiliyor. Bu projeyle ise 0.69 ile vatandaşımız ilk yıl 4 bin 410 lira taksit ödeyecek. 2'nci yıl 5 bin 400, 3'üncü yıl 6 bin 480, 4'üncü yıl 10 bin 315 liraya çıkıyor. Her geçen yıl 10 bin 315 lira sabit kalmak kaydıyla son 8 yılda 12 bin 697 liraya çıkarılarak tüm ödeme 1 milyon 909 bin 570 liraya geliyor. Şu anda 1.20 ile ev almaya kalkan, 1 milyon lira için 2 milyon 445 bin lira ödüyor."

        0.69 ORAN İÇİN ÖRNEK HESAPLAMALAR




        TAKSİTLERE DE DESTEK
        Bakan Nebati, proje kapsamında Türkiye'yi 3 ayrı bölge olarak ele aldıklarını belirterek, "İstanbul 1'inci, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2'nci, diğer tüm illerimiz de 3'üncü bölge olarak belirlendi. En yüksek finansman tutarı 1'inci bölgede 5 milyon, 2'nci bölgede 3 milyon, 3'üncü bölgede 2 milyon lira. 1 ve 2'nci bölgelerde konut almak isteyenlerin son 1 yılda bu illerde ikamet etmiş olması şart. 3'üncü bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacak. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olacak" dedi. Nebati, vatandaşların ilk 3 yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üstleneceğini belirtti. Kampanyadan yararlanmak için azami gelir sınırının 1. bölgede 80 bin, 2'nci ve 3'üncü bölgede 45 bin lira olduğunu dile getiren Nebati, "Programdan yararlanacakların hiç evi olmamalı. Ev hanımına eşi kefil olabilecek" dedi.

        HANGİ PROJELER KAPSAMDA?
        81 ilde bitmiş konutlar.
        Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar.
        Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler.




        'TOPLUMSAL İHTİYAÇ KARŞILANACAK'
        GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, 'Yeni Evim' kampanyasıyla ilgili "Birinci eli destekleyen ve ilk defa konut sahibi olacak kişilerin erişimini kolaylaştıracak bir sistem" dedi. "Bu kampanya ile hem toplumsal ihtiyaç karşılanacak hem de üretim desteklenecek" diyen Kalyoncu, kampanyanın gayrimenkul sektörünü canlandıracağını ifade etti.

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