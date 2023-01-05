Orta gelirlilere konut kampanyasının detayları belli oldu! 100 bin aileye ‘yeni ev’

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TAKSİTLERE DE DESTEK

Bakan Nebati, proje kapsamında Türkiye'yi 3 ayrı bölge olarak ele aldıklarını belirterek, "İstanbul 1'inci, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2'nci, diğer tüm illerimiz de 3'üncü bölge olarak belirlendi. En yüksek finansman tutarı 1'inci bölgede 5 milyon, 2'nci bölgede 3 milyon, 3'üncü bölgede 2 milyon lira. 1 ve 2'nci bölgelerde konut almak isteyenlerin son 1 yılda bu illerde ikamet etmiş olması şart. 3'üncü bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacak. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olacak" dedi. Nebati, vatandaşların ilk 3 yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üstleneceğini belirtti. Kampanyadan yararlanmak için azami gelir sınırının 1. bölgede 80 bin, 2'nci ve 3'üncü bölgede 45 bin lira olduğunu dile getiren Nebati, "Programdan yararlanacakların hiç evi olmamalı. Ev hanımına eşi kefil olabilecek" dedi.



HANGİ PROJELER KAPSAMDA?

81 ilde bitmiş konutlar.

Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar.

Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler.