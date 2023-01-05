Orta gelirlilere konut kampanyasının detayları belli oldu! 100 bin aileye ‘yeni ev’

Binlerce aileyi ev sahibi yapacak orta gelirlilere yönelik konut kampanyasının detayları belli oldu. 16 Ocak'ta başlayacak proje kapsamında ilk etapta 100 bin aile tamamı birinci el olacak yeni evlerine kavuşacak.
Bunun için yüzde 0.69'dan başlayan vade farkı, 15 yıl vade, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Yeni Evim' projesinin tanıtım toplantısına katıldı.
FİYATLAR SABİT KALACAK
Bakan Kurum, ilk etapta 100 bin ailenin birkaç ay içinde ev sahibi olacağını belirterek, "Kampanya sürecinde fiyatların sabit kalmasını sağlayarak orta gelirli vatandaşımızı koruyacağız.
Yüklenici firmalarımız, satacakları konutların bedelinin yüzde 5'i kadar vatandaşımıza destek sağlayacak. 100 bin konutluk finansman paketinde yüzde 25'inin İstanbul, yüzde 75'inin diğer Anadolu illerinde olmasına yönelik çalışmamız var" dedi. (Barış ŞİMŞEK-Murathan YILDIRIM)
İŞTE KAMPANYA ŞARTLARI
Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.
5 yıl boyunca satılamayacak.
Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.
Başvuracağı ilde 1 yıl ikamet şartı olacak.
18 yaşını doldurmuş gençler de geliri varsa başvurabilecek.
NASIL YARARLANILACAK?
Konut üreticileri kriterlere uygun yapılan konut projelerini ilan edecek.
Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.
Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek.