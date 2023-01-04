2022'yi rekorlarla kapatan Borsa İstanbul cazibe merkezi olmaya devam edebilir

Bu yıl da şirket performansları adına olumlu görüşlerini korumakla beraber, 2022 kadar güçlü bir görünüm beklemediklerini kaydeden Cömert, banka dışı şirketlerde yurt içi ve yurt dışında azalan ekonomik büyüme beklentileri ile satış ve operasyonel karlılık tarafında azalan bir ivme beklediklerini dile getirdi.

Cömert, 2022'deki performansın yüksek bir baz oluşturduğuna dikkati çekerek, "Bankalar tarafında ise, Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli tahvillerin ve Kur Korumalı Mevduat Sistemi'nin (KKM) getirmiş olduğu katkıların çok net olduğu 2022 sonrası, artan fonlama maliyetleri marjlar ve karlılık üzerinde baskı yaratıyor. Sektör için 2022 sonunda yüzde 43 olmasını beklediğimiz özkaynak karlılığının 2023'te yüzde 34'e gerilemesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

F/K ORANININ 7.1 SEVİYESİNE ÇIKMASI OLASI GÖRÜNÜYOR

Düşük reel faiz ortamının yaratmış olduğu sınırlı alternatif yatırımların borsa için olumlu seyrinin devamına işaret ettiğini belirten Cömert, hisse fiyatlarını etkileyen temel iki faktörün, kar büyümesi ve çarpan artışı olduğunu, 2023'te kar büyümesi momentumunun azaldığını ancak düşük reel faiz ortamının yaratmış olduğu sınırlı alternatif yatırım imkanlarının (mevduat, döviz), hisse piyasasını oldukça cazip hale getirdiğini ifade etti.

Cömert, bu durumda hisse çarpan seviyelerinin artık daha üst bir noktada oluşmasını makul bulduklarını kaydederek, "Güncel verilere göre 5.0x seviyesinde olan BIST 100 endeksi F/K seviyesinin ilk aşamada son 5 yıl ortalaması olan 7.1x seviyelerine yakınsamasını olası buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Model portföylerinde bankaların ağırlığının BIST 100 endeksinin iki puan üzerinde ve yüzde 14 seviyesinde olduğunu bildiren Cömert, şunları kaydetti:

"Bankacılık endeksinde güçlü temel göstergelere sahip ve yüksek özkaynak karlılığı üretebilen bankalardan Akbank ve Yapı Kredi'yi beğeniyoruz. Ayrıca, güçlü karlılık odaklı stratejisi ve yeni yatırım planları doğrultusunda Sabancı Holding'i cazip buluyoruz. Sanayi tarafında, dinamik fiyatlama modeli ve kapasite artışıyla birlikte büyüme hikayesi olan Şişecam'ı ön plana çıkarıyoruz.