Konutta tarihi kampanya! 0,69 faiz oranıyla kredi fırsatı! 0,69'dan kredi nasıl hesaplanır? Aylık taksit ve toplam ödeme ne kadar?
Son dakika haberi | Cumhuriyet tarihinin en büyük 2. konut projesi olarak öne çıkan "Orta Gelirliye İlk Ev Projesi"nde detaylar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şartları birlikte açıkladı. Yüzde 0,69'dan başlayan faiz oranlarıyla 5 milyon TL'ye kadar 180 ay vadeli kredi kullanılabilecek. Peki yüzde 0,69 faiz oranıyla çekilen kredide kim ne kadar ödeyecek? 0,69 faiz oranıyla kredi nasıl hesaplanır? Yüzde 0,69 konut kredi faiz oranıyla 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon kredi çeken kişiler aylık ve toplamda ne kadar geri ödeme yapacak? İşte kalem kalem 0,69 faiz oranıyla kredi hesaplama...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasının detaylarını ortak basın toplantısıyla duyurdu. Bakan Nebati, "Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak" ifadelerini kullandı.
PROGRAMDAN YARARLANMA KRİTERLERİ
Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır.