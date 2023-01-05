Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan Danone, Eti, Horizon ve Nestle'ye soruşturma

NESTLE TÜRKİYE İÇİN AYRI BİR SORUŞTURMA DAHA AÇILDI

Bu arada, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtı getirmek suretiyle Kanun'u ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma da tamamlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, şirket hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.