Yargıtay’dan flaş ıslak imza kararı! Banka sorumlu sayıldı

Yargıtay, fotokopi yapılarak üretilen sahte talimatlarla bankadan para çekilmesi olayında, ıslak imzalı belgeleri istemeden işlem yapan bankanın sorumlu olduğuna hükmetti.
Bir şirketin eski çalışanı, şirket yetkililerinin adına sahte talimat düzenleyerek eski yöneticisinin hesabından 7.800 TL'yi üçüncü kişilerin hesabına aktardı.
Hesaplarından para eksildiğini gören davacı, durumu bankayla görüştükten sonra olayı yargıya taşıyarak ilgili bankanın özensizliğinden dolayı zarara uğradığını belirtti.