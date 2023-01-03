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    • Ekonomi
    • 03.01.2023 09:15
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    • 03.01.2023 09:15
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    Yargıtay'dan flaş ıslak imza kararı! Banka sorumlu sayıldı

    Son dakika haberi | Yargıtay, fotokopilerle bankadan sahe talimat oluşturularak para çekilmesi olayında ıslak imzalı belgeleri istemeden işlem yapan bankanın sorumlu olduğuna karar verdi.

    Yargıtay’dan flaş ıslak imza kararı! Banka sorumlu sayıldı

    Yargıtay, fotokopi yapılarak üretilen sahte talimatlarla bankadan para çekilmesi olayında, ıslak imzalı belgeleri istemeden işlem yapan bankanın sorumlu olduğuna hükmetti.

    Bir şirketin eski çalışanı, şirket yetkililerinin adına sahte talimat düzenleyerek eski yöneticisinin hesabından 7.800 TL'yi üçüncü kişilerin hesabına aktardı.

    Hesaplarından para eksildiğini gören davacı, durumu bankayla görüştükten sonra olayı yargıya taşıyarak ilgili bankanın özensizliğinden dolayı zarara uğradığını belirtti.

        Yargıtay, fotokopi yolu ile sahte olarak üretilmiş talimatlara istinaden, davacı şirketten ıslak imzalı belgeler istenmeden ve teyit alınmadan işlem yapmış olması sebebiyle davalı bankanın yüzde 50 kusurlu olduğuna karar verdi.

        Daire, kusurun yüzde 50'sini ise işlemleri gerçekleştiren kişinin davacının çalışanı olması, çalışanını seçmekte ve onu denetlemede gerekli özeni göstermeyen davacıya yükledi.

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        Haberler Ekonomi Yargıtay'dan flaş ıslak imza kararı! Banka sorumlu sayıldı
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