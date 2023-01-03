MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE FARKLI ZAM! Enflasyon açıklandı oran belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar

Asgari ücretlilerin ardından, memurların ve emeklilerin Ocak zamları da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla kimin maaşının ne kadar artacağı ortaya çıktı. Toplu sözleşme kapsamında bu ay maaşlarına yüzde 8 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 16,48 oldu.