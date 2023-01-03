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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE FARKLI ZAM! Enflasyon açıklandı oran belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar

Memurların ve memur emeklilerinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 16,48'e ulaştı. Bu zam oranına bir refah payı da eklenmesi beklenirken, ek gösterge de bu ay maaşlara ve ikramiyelere yansıyacak. Peki memurların ve emeklilerin maaşları nasıl değişecek? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
03.01.2023 10:06 - Son Güncelleme: 03.01.2023 10:37
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE FARKLI ZAM! Enflasyon açıklandı oran belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar

Asgari ücretlilerin ardından, memurların ve emeklilerin Ocak zamları da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla kimin maaşının ne kadar artacağı ortaya çıktı. Toplu sözleşme kapsamında bu ay maaşlarına yüzde 8 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 16,48 oldu.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE FARKLI ZAM! Enflasyon açıklandı oran belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar

REFAH PAYI GELİR Mİ?
Memurların ve memur emeklilerinin bu ay zam oranına bir refah payı da eklenmesi bekleniyor. Bu refah payı zam oranını daha da yükseltecek. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında da benzer bir uygulama hayata geçirilmiş, toplu sözleşme zammına 2.5 puanlık ilave yapılmıştı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE FARKLI ZAM! Enflasyon açıklandı oran belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar

EK GÖSTERGE ARTIŞI DA VAR
Bu ay ayrıca memurların ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girecek. Düzenleme en büyük etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerinde gösterecek. 15 Ocak'tan itibaren emekli olanlar ikramiye artışından yararlanacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE FARKLI ZAM! Enflasyon açıklandı oran belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar

Ek gösterge düzenlemesinin emekli aylıklarında yapacağı artış, mevcut emeklilere de yansıyacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE FARKLI ZAM! Enflasyon açıklandı oran belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar

KİM, NE ZAMAN ALACAK?
Memurlar zamlı maaşlarını ayın 15'inde hesaplarında görecek. Memur emeklilerinin aylık ödemeleri ise ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor.

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