MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE FARKLI ZAM! Enflasyon açıklandı oran belli oldu! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar
Memurların ve memur emeklilerinin merakla beklediği zam oranı belli oldu. Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 16,48'e ulaştı. Bu zam oranına bir refah payı da eklenmesi beklenirken, ek gösterge de bu ay maaşlara ve ikramiyelere yansıyacak. Peki memurların ve emeklilerin maaşları nasıl değişecek? İşte detayları...
03.01.2023 10:06 - Son Güncelleme: 03.01.2023 10:37
Asgari ücretlilerin ardından, memurların ve emeklilerin Ocak zamları da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla kimin maaşının ne kadar artacağı ortaya çıktı. Toplu sözleşme kapsamında bu ay maaşlarına yüzde 8 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 16,48 oldu.
KİM, NE ZAMAN ALACAK?
Memurlar zamlı maaşlarını ayın 15'inde hesaplarında görecek. Memur emeklilerinin aylık ödemeleri ise ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor.
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