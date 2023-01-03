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    • Ekonomi
    • 03.01.2023 23:24
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    • 03.01.2023 23:24
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    2023 4A-4B-4C SGK Bağkur emeklileri zamlı enflasyon maaş farkları ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2023 Emekli memur maaş farkı kaç TL, ne kadar oldu?

    Ocak 2023 maaş zammı için geri sayım sona erdi. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren 2023 zam oranları Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının sonrasında netlik kazandı. Zam oranlarını öğrenmek isteyen emekli ve memurlar şimdilerde emekli ve memur maaş farklarının ne ne zaman hesaplara yatacağını incelemeye başladı. Peki, 2023 Emekli memur maaş farkı kaç TL, ne kadar oldu? 203 4A-4B-4C SGK Bağkur emeklileri zamlı enflasyon maaş farkları ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2023 Emekli memur maaş farkı kaç TL, ne kadar oldu?

    Gözler zamlı maaşların hesaplara yatacağı tarihte! Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? 2023 4A-4B-4C SGK Bağkur emeklileri zamlı enflasyon maaş farkları ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte detaylar!

    MEMURLAR NE ZAMAN ZAMLI MAAŞLARINI ALACAK?
    Memurlar zamlı maaşlarını ayın 15'inde hesaplarında görecek. Memur emeklilerinin aylık ödemeleri ise ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor.

    MAAŞLARA %25 GÜNCELLEMESİ! İşte yeni emekli ve memur maaşları!

    EMEKLİLER NE ZAMAN MAAŞ ALACAK?

    Emekliler zamlı maaşlarını ay içerisinde hesabında görecek. SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zammın yansıtıldığı aylıklarını alacak.

    MEMUR MAAŞLARI MEVCUT (TL) % 25 ZAMLI (TL)

    Genel müdür 1/4 29.809,00 37.261,25
    Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4 15.848,00 19.810,00
    Memur (Üniv. mez.) 9/1 9.707,00 12.133,75
    Öğretmen 1/4 12.276,00 15.345,00
    Kaymakam 1. sınıf 1/4 27.574,00 34.467,50
    Başkomiser 3/1 15.810,00 19.762,50
    Polis memuru 8/1 13.747,00 17.183,75
    Uzman doktor 1/4 18.853,00 23.566,25
    Hemşire (Üniv. mez.) 5/1 11.828,00 14.785,00
    Mühendis 1/4 16.205,00 20.256,25
    Teknisyen (Lise mez.) 11/1 10.100,00 12.625,00
    Profesör 1/4 25.984,00 32.480,00
    Araştırma görevlisi 7/1 15.311,00 19.138,75
    Vaiz 1/4 12.752,00 15.940,00

    MEMUR EMEKLİLERİ MEVCUT (TL) % 25 ZAMLI (TL)

    Müsteşar (1/1) 21.905,20 27.381,50
    Genel müdür (1/1) 19.361,41 24.201,76
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.429,13 9.286,41
    Memur (Lisans - 1/4) 7.269,57 9.086,96
    Öğretmen (1/4) 7.475,52 9.344,40
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 12.691,14 15.863,93
    Polis memuru (8/1) 7.731,57 9.664,46
    Hemşire (Lisans-1/4) 7.265,86 9.082,33
    Mühendis (1/4) 9.115,72 11.394,65
    Teknisyen (Lise-1/4) 6.343,71 7.929,64
    Profesör (1/4) 17.340,84 21.676,05
    İmam-hatip 7.475,52 9.344,40
    Avukat (1/4) 7.475,52 9.344,40

        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
        MEVCUT (TL) YÜZDE 25 ZAMLI (TL)

        3.500,00 4.375,00
        3.600,00 4.500,00
        3.700,00 4.625,00
        3.800,00 4.750,00
        3.900,00 4.875,00
        4.000,00 5.000,00
        4.100,00 5.125,00
        4.200,00 5.250,00
        4.300,00 5.375,00
        4.400,00 5.500,00
        4.500,00 5.625,00
        4.600,00 5.750,00
        4.700,00 5.875,00
        4.800,00 6.000,00
        4.900,00 6.125,00

        5.000,00 6.250,00
        5.100,00 6.375,00
        5.200,00 6.500,00
        5.300,00 6.625,00
        5.400,00 6.750,00
        5.500,00 6.875,00
        5.600,00 7.000,00
        5.700,00 7.125,00
        5.800,00 7.250,00
        5.900,00 7.375,00
        6.000,00 7.500,00
        6.100,00 7.625,00
        6.200,00 7.750,00
        6.300,00 7.875,00
        6.400,00 8.000,00

        6.500,00 8.125,00
        6.600,00 8.250,00
        6.700,00 8.375,00
        6.800,00 8.500,00
        6.900,00 8.625,00
        7.000,00 8.750,00
        7.100,00 8.875,00
        7.200,00 9.000,00
        7.300,00 9.125,00
        7.400,00 9.250,00
        7.500,00 9.375,00
        7.600,00 9.500,00
        7.700,00 9.625,00
        7.800,00 9.750,00
        7.900,00 9.875,00
        8.000,00 10.000,00
        8.100,00 10.125,00
        8.200,00 10.250,00
        8.300,00 10.375,00
        8.400,00 10.500,00
        8.500,00 10.625,00
        8.600,00 10.750,00
        8.700,00 10.875,00
        8.800,00 11.000,00
        8.900,00 11.125,00
        9.000,00 11.250,00
        9.100,00 11.375,00
        9.200,00 11.500,00
        9.300,00 11.625,00
        9.400,00 11.750,00
        9.500,00 11.875,00
        9.600,00 12.000,00
        9.700,00 12.125,00
        9.800,00 12.250,00
        9.900,00 12.375,00
        10.000,00 12.500,00
        10.100,00 12.625,00
        10.200,00 12.750,00
        10.300,00 12.875,00
        10.400,00 13.000,00
        10.500,00 13.125,00
        10.600,00 13.250,00
        10.700,00 13.375,00
        10.800,00 13.500,00
        10.900,00 13.625,00
        11.000,00 13.750,00
        11.100,00 13.875,00
        11.200,00 14.000,00
        11.300,00 14.125,00
        11.400,00 14.250,00
        11.500,00 14.375,00
        11.600,00 14.500,00
        11.700,00 14.625,00
        11.800,00 14.750,00
        11.900,00 14.875,00
        12.000,00 15.000,00
        12.100,00 15.125,00
        12.200,00 15.250,00
        12.300,00 15.375,00
        12.400,00 15.500,00
        12.500,00 15.625,00
        12.600,00 15.750,00
        12.700,00 15.875,00
        12.800,00 16.000,00
        12.900,00 16.125,00
        12.950,00 16.187,50
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        Haberler Ekonomi 2023 4A-4B-4C SGK Bağkur emeklileri zamlı enflasyon maaş farkları ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2023 Emekli memur maaş farkı kaç TL, ne kadar oldu?
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