2023 4A-4B-4C SGK Bağkur emeklileri zamlı enflasyon maaş farkları ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2023 Emekli memur maaş farkı kaç TL, ne kadar oldu?

MEMURLAR NE ZAMAN ZAMLI MAAŞLARINI ALACAK?

Memurlar zamlı maaşlarını ayın 15'inde hesaplarında görecek. Memur emeklilerinin aylık ödemeleri ise ayın 1'i ile 5'i arasında yapılıyor.

EMEKLİLER NE ZAMAN MAAŞ ALACAK?



Emekliler zamlı maaşlarını ay içerisinde hesabında görecek. SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak'ta zammın yansıtıldığı aylıklarını alacak.

MEMUR MAAŞLARI MEVCUT (TL) % 25 ZAMLI (TL)

Genel müdür 1/4 29.809,00 37.261,25

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4 15.848,00 19.810,00

Memur (Üniv. mez.) 9/1 9.707,00 12.133,75

Öğretmen 1/4 12.276,00 15.345,00

Kaymakam 1. sınıf 1/4 27.574,00 34.467,50

Başkomiser 3/1 15.810,00 19.762,50

Polis memuru 8/1 13.747,00 17.183,75

Uzman doktor 1/4 18.853,00 23.566,25

Hemşire (Üniv. mez.) 5/1 11.828,00 14.785,00

Mühendis 1/4 16.205,00 20.256,25

Teknisyen (Lise mez.) 11/1 10.100,00 12.625,00

Profesör 1/4 25.984,00 32.480,00

Araştırma görevlisi 7/1 15.311,00 19.138,75

Vaiz 1/4 12.752,00 15.940,00