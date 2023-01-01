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    • Ekonomi
    • 01.01.2023 11:50
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    • 01.01.2023 12:04
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    Fırsatçılara büyük ŞOK: 1000 üründe Ocak ayı boyunca fiyatlar sabit

    Türkiye'de döviz kurundaki sabit durum, akaryakıt fiyatlarındaki indirim ve enflasyondaki iyileşmeye karşın, bazı marketler fiyatları astronomik düzeye çekerek vatandaşı adeta cebine göz dikmiş durumda. Tarım Kredi Kooperatifleri yoluyla piyasayı düzenlemek adına önemli bir hamle gerçekleştiren hükümete, sektörden de önemli bir destek geldi. Şok Marketler, Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitleme kararı aldı.

    takvim.com.tr
    Fırsatçılara büyük ŞOK!

    Dünya genelinde devam eden enflasyon ve enerji krizi merkezli ekonomik sarsıntılara karşı; Türkiye kendine özgü modeliyle pozitif ayrışmayı başardı. Kuru Korumalı Mevduat ile dövizde sağlanan sabit çizgi, enflasyonda iyileşme ve akaryakıt fiyatlarındaki ciddi indirimlere karşın, fırsatçı marketler ürünlerine fahiş zamlar yapmaktan çekinmediler.

    ŞOK Marketler ise; undan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana belirlenen 1000 üründe fiyatları Ocak ayı sonuna kadar sabitleyeceğini duyuyarak hükümetin mücadelesinde önemi bir katkı sundu.

    Fırsatçılara büyük ŞOK: 1000 üründe Ocak ayı boyunca fiyatlar sabit

    TEMEL İHTİYAÇLAR SABİT!
    Türkiye'nin en büyük gıda perakendecilerinden ŞOK Marketler, Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitliyor. Pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar Ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.

    MÜŞTERİLERİMİZE HOŞ BİR SÜRPRİZ
    ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel fiyat sabitleme kampanyası hakkında değerlendirmede bulundu.

        Demirel şunları söyledi: Küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından, maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılı geride kaldı. Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa Ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık.

        ENFLASYON BASKILAMASINDA ÖNEMLİ BİR GÖREV ÜSTLENİYORUZ
        Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak. Biz, ŞOK Marketler olarak güvenilir ve kaliteli ürünlerimizi daima en uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırıyoruz. 81 ile yayılmış olan mağazalarımızda piyasa fiyatlarının altında uyguladığımız fiyat politikamızla, enflasyonun baskılanmasında önemli bir görev üstleniyoruz.

        HER GÜN DÜŞÜK FİYAT POLİTİKASI
        Şimdiye kadar "Birlikten Berekete" yaklaşımı ile her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kampanya da bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi piyasa fiyatlarının altında, her gün düşük fiyat politikamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz.

            FIRSATÇILARA KARŞI MÜCADELE
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kuruluşu gerçekleştirilen Tarım Kredi Kooperatifleri; her geçen gün artan şube sayısı ve indirimli fiyatlarıyla vatandaşın alışverişini rahatça yapmasına olanak sağladı. ŞOK Marketler'in sabit fiyat hamlesi, fırsatçılara karşı verilen mücadelede sektörden gelen en güçlü destek olarak kayıtlara geçti.

            Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yakın zamanda Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya gelmişti.

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            Haberler Ekonomi Fırsatçılara büyük ŞOK: 1000 üründe Ocak ayı boyunca fiyatlar sabit
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