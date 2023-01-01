Dünya genelinde devam eden enflasyon ve enerji krizi merkezli ekonomik sarsıntılara karşı; Türkiye kendine özgü modeliyle pozitif ayrışmayı başardı. Kuru Korumalı Mevduat ile dövizde sağlanan sabit çizgi, enflasyonda iyileşme ve akaryakıt fiyatlarındaki ciddi indirimlere karşın, fırsatçı marketler ürünlerine fahiş zamlar yapmaktan çekinmediler.
ŞOK Marketler ise; undan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana belirlenen 1000 üründe fiyatları Ocak ayı sonuna kadar sabitleyeceğini duyuyarak hükümetin mücadelesinde önemi bir katkı sundu.
Fırsatçılara büyük ŞOK: 1000 üründe Ocak ayı boyunca fiyatlar sabit
TEMEL İHTİYAÇLAR SABİT!
Türkiye'nin en büyük gıda perakendecilerinden ŞOK Marketler, Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitliyor. Pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar Ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.
MÜŞTERİLERİMİZE HOŞ BİR SÜRPRİZ
ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel fiyat sabitleme kampanyası hakkında değerlendirmede bulundu.