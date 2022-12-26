Tarım Kredi'de 600 ÜRÜNDE DEV İNDİRİM! Başkan Erdoğan'dan müjde! YARIN ETİKETLER sökülüyor! Tarım Kredi Market yağ ,süt, et, yumurta fiyat listesi...

"İNDİRİMLER BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLAMIŞTIR"

Başkan Erdoğan Tarım Kredi Market'teki indirimin bugün itibariyle başladığını ifade ederek "Üretici tarım kredi-tüketici arasında doğrudan bir kanal kuruluyor. Kimi ürünlerin en uygun fiyatla satışa sunulabilmesi mümkün oluyor. Önümüzdeki yıllarda 3 bine çıkarmayı hedeflediğimiz tarım kredi satış noktalarındaki indirimler bugün itibariyle başlamıştır." açıklamasında bulundu.