Tarım Kredi'de 600 ÜRÜNDE DEV İNDİRİM! Başkan Erdoğan'dan müjde! YARIN ETİKETLER sökülüyor! Tarım Kredi Market yağ ,süt, et, yumurta fiyat listesi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son kabine toplantısı sonrası vatandaşlara beklediği müjdeyi verdi. Tarım Kredi'nin 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacağı belirtildi. Bu nedenle binlerce kişi arama motorlarına yönelerek indirimlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte Tarım Kredi indirimli ürünler listesi ve konu hakkında tüm detaylar...
Başkan Erdoğan'dan beklenen müjde geldi. Tarım Kredi'nin 1520 kooperatif 400 mini kop, 250 kop bakkal olmak üzere 2 bin 170 hizmet noktasında 600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunulacağı açıklandı.
"İNDİRİMLER BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLAMIŞTIR"
Başkan Erdoğan Tarım Kredi Market'teki indirimin bugün itibariyle başladığını ifade ederek "Üretici tarım kredi-tüketici arasında doğrudan bir kanal kuruluyor. Kimi ürünlerin en uygun fiyatla satışa sunulabilmesi mümkün oluyor. Önümüzdeki yıllarda 3 bine çıkarmayı hedeflediğimiz tarım kredi satış noktalarındaki indirimler bugün itibariyle başlamıştır." açıklamasında bulundu.
Tarım Kredi Market'te birçok üründe indirim beklentisi başladı. Yarından itibaren indirimin raflara yansıması bekleniyor. İşte Tarım Kredi Market tarafından paylaşılan son fiyat listesi...
30'lu M yumurta çeşitleri indirimli fiyatlarla 31 Aralık tarihine kadar Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirimli olarak satılıyor.