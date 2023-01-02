Fırsatçılara büyük ŞOK: 1000 üründe Ocak ayı boyunca fiyatlar sabit

Türkiye'de döviz kurundaki sabit durum, akaryakıt fiyatlarındaki indirim ve enflasyondaki iyileşmeye karşın, bazı marketler fiyatları astronomik düzeye çekerek vatandaşı adeta cebine göz dikmiş durumda. Tarım Kredi Kooperatifleri yoluyla piyasayı düzenlemek adına önemli bir hamle gerçekleştiren hükümete, sektörden de önemli bir destek geldi. Şok Marketler, Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitleme kararı aldı.Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Yıdız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Yepyeni bir seferberlik başlattık, 2023 yılını Yıldız Holding’de enflasyonla mücadele yılı ilan ediyoruz." dedi.