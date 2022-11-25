Gıda üzerinden sinsi oyun! Marketler neden fahiş zam yapıyor? Amaçları ne?

Peki bu fırsatçılığın arka planında ne var? Ne gibi bir önlem alınacak?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem A Haber ekranlarında önemli açıklamalar yaptı. Faruk Erdem seçim dönemine dikkat çekti.

Faruk Erdem şunları ifade etti:

"Şimdi biz günlerdir bu işi konuşurken işin ekonomisini konuşuyoruz... Bunun ekonomik açıdan bir gerekçesi yok. Maliyeti artıran fiyatların hepsi düşmüş... Kur sabit kalmış enerji fiyatları sabit kalmış hatta düşüş olmuş.

"SEÇİM ATMOSFERİNE HER GİRDİĞİMİZDE BU OYUN OYNANIYOR"

Yani işin ekonomik tarafı yok. İşin bu seçim atmosferine her girdiğimizde bu oyunun oynanıyor olması. Bir iktidar devşirme hareketi mi onu sorgulamak lazım. Ne zaman seçim ile ilgili bir şey konuşulsa patates, soğan gündeme getiriliyor.

Sonra bir de bakıyoruz ki birileri vatandaşın yiyeceği patatesi soğanı çöplere atmaya başlıyor. Bu oyun bu gıda üzerinden insanların ekmeği ile oynayarak bu oyun oynanmamalı bu gerçeği millet görüyor zaten. Kimin ne yaptığı artık çok net bir şekilde görülüyor.

Peynir örneği; Hem üretiyorsun hem toptancılığını hem prakendeciliğini yapıyorsun... Halden ürün alıyorsun ya toptancıdan o toptancıların bazıları da marketlerin iştiraki aslında... Rekabet Kurumu bunu ortaya koydu. Bu sistem aslında Avrupa'da da var ama orada fiyatları aşağı çeken bir sistem olarak uygulanıyor. Burada ise insanları soymak için uyguluyorlar... Yani bunun ekonomik bir sebebi izahı yok."