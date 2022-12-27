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    • Ekonomi
    • 27.12.2022 14:44
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    • 27.12.2022 15:00
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    Son dakika: Fatura desteği! Bakan Nebati: Doğal gaz ve elektrikte hane başına 4 bin lira destek

    Son dakika haberi... Hükümetin düşük gelirli ailelere yönelik gerçekleştirdiği faturalar için destek uygulamasında, yıl boyunca gerçekleştirilen sübvansiyonun miktarı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklandı. Bakan Nebati, "2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Bakan Nebati: Hane başına 4 bin lira destek sağladık

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

    4 BİN LİRALIK SÜBVANSİYON
    Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

    2021 yılında doğal gazda 69,3 milyar lira, elektrikte 11,5 milyar lira olmak üzere, toplamda 81 milyar liralık bir Hazine desteği ile hane başına yaklaşık 4 bin liralık sübvansiyon uyguladık.

    Bu yıl bu rakam 138 milyar lirayı bulmuş ve böylece sübvansiyon tutarı geçtiğimiz yıla göre yüzde 70 oranında artmıştır. Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

        HEDEF MALİYETLERİ DÜŞÜK TUTMAK
        Hükümetlerinin bu konudaki politikasını kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Nebati, "Ayrıca yerli enerji kaynaklarımızın geliştirilmesiyle Hazine sübvansiyonlarının miktarı da düşecek. Bu kapsamda hedefimiz hane halkının ve sanayicinin enerji maliyetlerini mümkün olduğunca düşük tutmaktır.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini paylaştığı, Türkiye'nin Sakarya ve Amasra Gaz Sahalarındaki toplam 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Ekonomi Son dakika: Fatura desteği! Bakan Nebati: Doğal gaz ve elektrikte hane başına 4 bin lira destek
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