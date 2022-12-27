Son dakika: Fatura desteği! Bakan Nebati: Doğal gaz ve elektrikte hane başına 4 bin lira destek

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl da dar gelirli ve orta gelirli hane halkının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

4 BİN LİRALIK SÜBVANSİYON

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yıl boyunca yaşanan fiyat dalgalanmalarının yarattığı maliyet artışlarını vatandaşlarımıza mümkün olduğunca yansıtmamak için var gücümüzle çalışıyoruz.