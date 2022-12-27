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    • Ekonomi
    • 27.12.2022 13:08
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    • 27.12.2022 13:22
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    İETT ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ? 2023 İstanbul'da ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbulkart, taksimetre...

    İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam yapıldığının duyurulmasının hemen akabinde 'İstanbul'da ulaşım zammı ne zaman uygulanacak?' İETT zammı ne zaman geçerli olacak?' soruları gündeme geldi. Vatandaşlar zamlı tarifelerin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını araştırmaya başladı. İşte zamların geçerlilik tarihi...

    İETT ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ?

    Megakent İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan zam kararı sonrası milyonlarca kişi ulaşım zammının ne zaman uygulanmaya başlanacağını merak etti. Peki İETT zammı ne zaman geçerli olacak?

    İstanbul'da toplu taşımaya zam!

    İETT ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ?

    İETT zammı sonrası tam ve öğrenci akbil fiyatları değişti. Buna göre toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 29,6 oranında, servis ücretlerine ise ortalama yüzde 19,95 oranında zam yapıldı.

    Toplu taşımalardaki yeni zamlı tarife 1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olacak. Servis ücretlerine yapılan zam ise okulların 2. döneminde uygulanmaya başlanacak.

    İETT ZAMMI SONRASI GÜNCEL TARİFE

    Zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.

    Taksilerde ise taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 liradan 100,80 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise yüzde 42 zamla 28 liradan 40 liraya çıktı.

        Minibüste en kısa mesafe indi bindi 5,25 liradan 7 liraya çıkarıldı. Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 16,97 liradan 21,91 liraya, metrobüste en uzun mesafe ücreti 11,38 liradan 14,69 liraya yükseltildi.

        OKUL SERVİS ÜCRETLERİ

        Okul servisi ücretlerine ise yılın ikinci döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 19,95 zam yapıldı. Bu kapsamda 1 kilometreye kadarki mesafe ücreti 660 liradan 792 liraya çıkarıldı. Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 352,15 liradan 422,41 liraya yükseltildi.

        BAKANLIK KARAR ŞERF KOYDU

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, karara muhalefet şerhi koydu.

        Yücel, konuşmasında, yerel yönetimlerin yapması gereken en önemli temel görevlerinden birinin toplu taşıma olduğunu söyledi. Ücretlerin bu derece artmasının insanları, toplu taşıma yerine bireysel araçlara yönlendireceği noktasında çekinceleri olduğunu anlatan Yücel, bu durumun da İstanbul trafiğine olumsuz yansıyacağını, toplu ulaşımın belediye tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini belirtti.

        Öte yandan zamlara ilişkin söz konusu yeni tarifenin 1 Ocak 2023'den itibaren geçerli olacağı belirtildi.

        Buna göre;• Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL,
        • Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL,
        • Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL,
        • Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL,
        • Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL,

        • Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL,
        • Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL,
        • Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL,
        • Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL,
        • Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL,

            • Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL,
            • Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL,
            olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
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            Haberler Ekonomi İETT ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ? 2023 İstanbul'da ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbulkart, taksimetre...
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