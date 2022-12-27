İETT ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ? 2023 İstanbul'da ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İstanbulkart, taksimetre...

Megakent İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 29,10 oranında zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan zam kararı sonrası milyonlarca kişi ulaşım zammının ne zaman uygulanmaya başlanacağını merak etti. Peki İETT zammı ne zaman geçerli olacak?
İETT ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ?
İETT zammı sonrası tam ve öğrenci akbil fiyatları değişti. Buna göre toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 29,6 oranında, servis ücretlerine ise ortalama yüzde 19,95 oranında zam yapıldı.
Toplu taşımalardaki yeni zamlı tarife 1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olacak. Servis ücretlerine yapılan zam ise okulların 2. döneminde uygulanmaya başlanacak.
İETT ZAMMI SONRASI GÜNCEL TARİFE
Zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya, tam abonman ücreti 602 liradan 777 liraya, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.
Taksilerde ise taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 liradan 100,80 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise yüzde 42 zamla 28 liradan 40 liraya çıktı.