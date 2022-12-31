Sözleşmeli çıktı sıra onlarda! 4D'li taşerona kadro ne zaman çıkacak? 90 taşerona kadro kapsamı, şartları ve çıkış tarihi...

Sözleşmeliye kadro müjdesinin ardından en sık aratılanlardan biri de 90 bin taşerona kadro konusu oldu. Binlerce kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...
TAŞERONA KADRODA SON DURUM
AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi. Akbaşoğlu taşeron işçiye kadro çalışmasının da başladığını belirtti.
TAŞERON İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşerona kadro çalışması hakkında şunları söylemişti; "Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz" Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklamaların gelmesi bekleniyor. Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.