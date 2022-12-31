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    • Ekonomi
    • 31.12.2022 09:00
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    • 31.12.2022 09:00
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    Sözleşmeli çıktı sıra onlarda! 4D'li taşerona kadro ne zaman çıkacak? 90 taşerona kadro kapsamı, şartları ve çıkış tarihi...

    Taşeron çalışana kadroda son durum açıklaması yapan AK Parti'li Akbaşoğlu, çalışmaların başladığını kaydetmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklamada, geçici işçiler meselesinin çözümü için çalışmanın bittiğini söyleyerek, aralık sonunu işaret etti.

    takvim.com.tr
    Taşerona kadro ne zaman çıkacak?

    Sözleşmeliye kadro müjdesinin ardından en sık aratılanlardan biri de 90 bin taşerona kadro konusu oldu. Binlerce kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

    TAŞERONA KADRODA SON DURUM

    AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimalle 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi. Akbaşoğlu taşeron işçiye kadro çalışmasının da başladığını belirtti.

    TAŞERON İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşerona kadro çalışması hakkında şunları söylemişti; "Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız konu sözleşmeli çalışanlar konusudur. Sözleşmelilerle ilgili talepleri değerlendiriyoruz" Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklamaların gelmesi bekleniyor. Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

        Diğer yandan Bakan Bilgin geçtiğimiz haftalarda TRT Haber'de asgari ücret, yüzbinlerce vatandaşın merakla beklediği EYT ve gündeme dair önemli soruları cevapladı. Bilgin taşeron işçiye kadro düzenlemesi hakkında şunları söyledi;

        Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi. O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor.

        GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN?

        2023 bütçe görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Bilgin geçici işçi sorunu hakkında şunları söyledi;

        Sözleşmeli personeller hangi tür olursa olsun hepsini toparlayıp disiplin altına alıyoruz. Hemen kadroya geçiriyoruz. Geçici işçiler meselesi önemli bir meseledir. Bu sorunu çözüyoruz. Bunun çalışmasını bitirdik ve bu ay içinde Yüce Meclis'e sunacağız. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklamaların gelmesi bekleniyor. Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

        SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

            Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.
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            Haberler Ekonomi Sözleşmeli çıktı sıra onlarda! 4D'li taşerona kadro ne zaman çıkacak? 90 taşerona kadro kapsamı, şartları ve çıkış tarihi...
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