Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: EYT ile ilgili sorunu 1-2 hafta içinde çözeceğiz

Bilgin, "Bu, 8 Eylül 1999'dan bugüne gelen bir mesele, bunu da çözüyoruz. Bu uzun uğraşılarla çözüm aşamasına gelmiştir çünkü birçok meselenin boyutu vardır. Mali boyutunun dışında da teknik boyutları vardır, onları da halletmek üzereyiz, onları da bu ay içerisinde çözdükten sonra Meclisimizin gündeminde yer alacağını planlıyoruz." diye konuşmuştu.