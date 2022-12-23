Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: EYT ile ilgili sorunu 1-2 hafta içinde çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vatandaş Buluşması" programında konuştu. Oktay, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili sorunu da 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
TEKNİK BOYUTLARINI HALLETMEK ÜZEREYİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, diğer bir meselenin de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) denilen geniş bir kitleyi ilgilendiren sorun olduğuna dikkati çekmişti.
Bilgin, "Bu, 8 Eylül 1999'dan bugüne gelen bir mesele, bunu da çözüyoruz. Bu uzun uğraşılarla çözüm aşamasına gelmiştir çünkü birçok meselenin boyutu vardır. Mali boyutunun dışında da teknik boyutları vardır, onları da halletmek üzereyiz, onları da bu ay içerisinde çözdükten sonra Meclisimizin gündeminde yer alacağını planlıyoruz." diye konuşmuştu.
YILIN SON KABİNESİ BEKLENİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Herhalde bu konuda da kabine sonrası çalışma bitmiş olursa Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıklamaları yapar.