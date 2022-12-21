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    • Ekonomi
    • 21.12.2022 14:09
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    • 21.12.2022 14:29
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    Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan zincir marketlerle ilgili flaş karar! Kartel tespit edildi... İşte verilen cezalar

    Son dakika haberleri... 5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturma tamamlandı. Beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi. Rekabet ihlali türlerinden olan kartel ve/veya yeniden satış fiyatının tespiti sebebiyle kurumlara ceza kesildi.

    Zincir marketler için flaş karar!

    5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Soruşturma kapsamında üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi.

    Ayrıca kartelin yanı sıra soruşturma konusu bazı teşebbüslerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı.

    Bu kapsamda 13 teşebbüs hakkında dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek rekabet ihlali türlerinden olan kartel ve/veya yeniden satış fiyatının tespiti sebebiyle;

    • Coca-Cola'ya 272.159.349,36 TL,

    • Eti'ye 173.263.933,89 TL,

    Pasifik Tüketim'e 106.002.255,94 TL,

    • Pepsi'ye 92.506.885,85 TL,

    • Frito Lay'e 87.954.615,82 TL,

    • Düzey Tüketim'e 48.190.012,34 TL,

    • Red Bull'a 25.711.530,05 TL,

    • Unmaş'a 24.223.008,88 TL,

    • Şölen'e 15.680.173,63 TL,

    • Haribo'ya 10.204.678,30 TL,

    • Kent Gıda'ya 8.775.984,66 TL,

    • Glaxosmithkline'na 8.424.667,29 TL,

    • Doğanay'a 5.553.551,61 TL olmak üzere toplamda yaklaşık 878 milyon TL idari para cezası verildi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Rekabet Kurulu'ndan zincir marketlerle ilgili flaş karar! Kartel tespit edildi... İşte verilen cezalar
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