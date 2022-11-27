Fahiş fiyat artışlarına yakın takip! Düğmeye basıldı kurul oluşturuldu

Hükûmet gıdada fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Önümüzdeki yıl Hal Yasası'nın Meclis'e gelmesi beklenirken, diğer yandan denetimler sıklaştırılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gıda ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere piyasadaki fiyat artışlarının yakından takip edildiğini belirterek, "Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Oktay şunları kaydetti:
"Gıda fiyatları; enerji, ham madde fiyatları, döviz kuru, girdi maliyetleri, arz ve talep gibi birçok faktör ve eğilimden etkilenmektedir. Başta gübre, enerji ve yağlar olmak üzere, tarımsal girdi fiyatlarında küresel düzeyde yüksek artışlar dikkat çekmektedir. Ülkemizde bu fiyat artışlarından olumsuz etkilenmiştir. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' oluşturulmuştur. Kamunun yanı sıra tüketici ve özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, tedarik zincirinde serbest piyasa şartlarının sağlıklı ve düzenli işlemesine katkı sağlamayı ve tüketicilerimizi korumayı amaçlamaktadır."
YENİDEN DEĞERLEMEDE GÖZLER CUMHURBAŞKANI'NDA
Oktay, yüzde 122,93 olan 2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı hakkında da açıklamalarda bulundu. Oktay, "Mevzuatımız, hesaplanan Yeniden Değerleme Oranı'nın ilan edilmesi safhasında Cumhurbaşkanı'mıza, hesaplanan orandan farklı bir oran ilan etme hususunda bir yetki vermemektedir. Bu husus kanun ile belirlenmektedir. Bu konuya yönelik bazı kanunlarda Cumhurbaşkanı'mıza, ilan edilen Yeniden Değerleme Oranı'na göre hesaplanan tutarların farklı şekilde uygulanabilmesi hususunda yetkiler verilmiştir. Dolayısıyla zamanı geldiğinde kamu mali disiplini de dikkate alınarak, Cumhurbaşkanı'mıza verilen yetkiler çerçevesinde Cumhurbaşkanı'mızca ve teknik anlamda Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bu hususlar değerlendirilecek, kamuoyuna açıklanacaktır" diye konuştu.