Fahiş fiyat artışlarına yakın takip! Düğmeye basıldı kurul oluşturuldu

YENİDEN DEĞERLEMEDE GÖZLER CUMHURBAŞKANI'NDA

Oktay, yüzde 122,93 olan 2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı hakkında da açıklamalarda bulundu. Oktay, "Mevzuatımız, hesaplanan Yeniden Değerleme Oranı'nın ilan edilmesi safhasında Cumhurbaşkanı'mıza, hesaplanan orandan farklı bir oran ilan etme hususunda bir yetki vermemektedir. Bu husus kanun ile belirlenmektedir. Bu konuya yönelik bazı kanunlarda Cumhurbaşkanı'mıza, ilan edilen Yeniden Değerleme Oranı'na göre hesaplanan tutarların farklı şekilde uygulanabilmesi hususunda yetkiler verilmiştir. Dolayısıyla zamanı geldiğinde kamu mali disiplini de dikkate alınarak, Cumhurbaşkanı'mıza verilen yetkiler çerçevesinde Cumhurbaşkanı'mızca ve teknik anlamda Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bu hususlar değerlendirilecek, kamuoyuna açıklanacaktır" diye konuştu.