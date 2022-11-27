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    • Ekonomi
    • 27.11.2022 09:08
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    • 27.11.2022 09:12
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    Fahiş fiyat artışlarına yakın takip! Düğmeye basıldı kurul oluşturuldu

    Son dakika haberi | Son dönemde özellikle gıda ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışı ile ilgili düğmeye basıldı. Fırsatçılığın önüne geçmek isteyen hükümet, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu"nu oluşturdu. Yapılacak denetimlerle fırsatçılara göz açtırılmayacak.

    Fahiş fiyat artışlarına yakın takip

    Hükûmet gıdada fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Önümüzdeki yıl Hal Yasası'nın Meclis'e gelmesi beklenirken, diğer yandan denetimler sıklaştırılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gıda ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere piyasadaki fiyat artışlarının yakından takip edildiğini belirterek, "Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz" dedi.

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Oktay şunları kaydetti:
    "Gıda fiyatları; enerji, ham madde fiyatları, döviz kuru, girdi maliyetleri, arz ve talep gibi birçok faktör ve eğilimden etkilenmektedir. Başta gübre, enerji ve yağlar olmak üzere, tarımsal girdi fiyatlarında küresel düzeyde yüksek artışlar dikkat çekmektedir. Ülkemizde bu fiyat artışlarından olumsuz etkilenmiştir. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek amacıyla 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' oluşturulmuştur. Kamunun yanı sıra tüketici ve özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, tedarik zincirinde serbest piyasa şartlarının sağlıklı ve düzenli işlemesine katkı sağlamayı ve tüketicilerimizi korumayı amaçlamaktadır."

    YENİDEN DEĞERLEMEDE GÖZLER CUMHURBAŞKANI'NDA
    Oktay, yüzde 122,93 olan 2023 yılı Yeniden Değerleme Oranı hakkında da açıklamalarda bulundu. Oktay, "Mevzuatımız, hesaplanan Yeniden Değerleme Oranı'nın ilan edilmesi safhasında Cumhurbaşkanı'mıza, hesaplanan orandan farklı bir oran ilan etme hususunda bir yetki vermemektedir. Bu husus kanun ile belirlenmektedir. Bu konuya yönelik bazı kanunlarda Cumhurbaşkanı'mıza, ilan edilen Yeniden Değerleme Oranı'na göre hesaplanan tutarların farklı şekilde uygulanabilmesi hususunda yetkiler verilmiştir. Dolayısıyla zamanı geldiğinde kamu mali disiplini de dikkate alınarak, Cumhurbaşkanı'mıza verilen yetkiler çerçevesinde Cumhurbaşkanı'mızca ve teknik anlamda Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bu hususlar değerlendirilecek, kamuoyuna açıklanacaktır" diye konuştu.

        STRATEJİK ÜRÜNLERE 2,5 MİLYAR LİRA YATIRIM
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni ekonomi modeli kapsamında yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve ve büyümeye öncelik verdiklerini belirterek, "Bu politika çerçevesinde, cari işlemlerde kalıcı iyileşmenin yanı sıra dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi de sağlamak temel amacımızdır. Bununla birlikte, cari açığı düşürmeye yönelik önemli yapısal adımlarımızı da sürdürüyoruz.

        Bu kapsamda, orta, yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını uluslararası pazarlara entegre bir biçimde daha da artırmak amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hayata geçirilmiştir. Programın makine sektörü çerçevesinde desteklenmekte olan 19 projenin tamamında, ülkemiz açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve millî imkânlarla üretilmesi hedeflenmektedir. Bu projeler kapsamında 2022 yılı fiyatlarıyla 2,5 milyar lira düzeyinde yatırım gerçekleştirilmiş olacak" dedi.

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        Haberler Ekonomi Fahiş fiyat artışlarına yakın takip! Düğmeye basıldı kurul oluşturuldu
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