Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması son dakika! Asgari ücret BUGÜN 22 Aralık'ta AÇIKLANACAK MI? 2023 Asgari ücret kaç TL olacak?

Asgari ücretle ilgili Başkan Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında, "Bugün bakanımla görüşüp sonuca bağlayacağız." ifadelerine yer verdi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması son dakika geldi mi? 2023 Asgari ücret kaç TL olacak? Asgari ücret 22 Aralık'ta açıklanacak mı? İşte detaylar!
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI! 'ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLAYACAĞIZ!
Asgari ücret hakkında son dakika açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, ''Büyük ihtimalle asgari ücret konusunu bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle yarın açıklayıp yoluna koyacağız'' ifadelerini kullandı.
BAKAN BİLGİN'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sonrası uzlaşma çıkmadı. Milyonlar 4. toplantı için meraklı bekleyişe geçti. Konu ile ilgili konuşan Bakan Bilgin "Asgari ücret 4. toplantısı için tarih henüz belli değil. Maalesef 3. toplantıda sonuç çıkmadı. Asgari ücret 2023 için görüşmeler devam ediyor" dedi.