Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Dönmez açıkladı

TÜRKMEN GAZI NASIL TAŞINACAK?

Türkmenistan gazının Avrupa'ya ulaştırılmasıyla ilgili Bakan Dönmez, "Çalışma grupları hızlıca tüm alternatifleri masaya yatıracak, ondan sonra üç bakan bir araya gelip değerlendireceğiz. Sonrasında da bu raporu tüm boyutlarıyla liderlerimize aktaracağız ve son değerlendirmeleri üç lider birlikte yapacak. Beklentimiz, Hazar'ın doğusundaki kaynaklarında hem Türkiye'ye hem de ihtiyaç halinde pazarlara götürülmesinden yana" açıklamasını yaptı.