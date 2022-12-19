Zincir marketlerin Boron oyunu ortaya çıktı! Fiyatları yüzde 40 aşağıya çeken Boron'a karşı diğer deterjan üreticileriyle iş birliği yapmışlar
Fahiş fiyatlar uygulayarak eleştirilerin odak noktası olan zincir marketlerin Boron oyunu ortaya çıktı. Fiyatları yüzde 40 aşağıya çeken Boron'un karşısında rekabet etmekte zorlanan deterjan üreticileri zincir marketlerle işbirliği yaparak raflardan tek tek kaldırdığı tespit edildi.
Enflasyonla topyekûn mücadele sürerken, fahiş fiyat ve fırsatçılara karşı kamu iştirakleri tarafından uygun fiyatlarla piyasa sürülen ürünlerin satışını baltalamak için de türlü oyunların devreye sokulduğu anlaşıldı. Eti Maden'in ürettiği Boron marka bulaşık ve çamaşır deterjanları tüm sektörde fiyatları ortalama olarak yüzde 40 aşağıya çekerken, zincir marketlerin diğer markaların satışına engel olduğu gerekçesiyle Boron'ları raflara çıkarmadığı anlaşıldı.
Eti Maden bu tespit üzerine tüm marketleri uyarırken, "Vatandaşın uygun fiyatlı çamaşır ve bulaşık deterjanı almasına kimsenin engel olamayacağına" dikkat çekildi. Eti Maden bu kapsamda boron.com.tr'yi devreye alarak deterjanların bu kanaldan satışına ağırlık verecek.
Boron çamaşır ve bulaşık deterjanları piyasaya sunulduktan sonra fiyat istikrarı sayesinde diğer üreticileri de rekabete zorladı. Sabah'ta yer alan haber göre, 2019 yılında piyasaya sunulan Boron çamaşır deterjanları ve 2020 sonunda piyasa sunulan bulaşık deterjanları ile yaklaşık 3 milyar liranın vatandaşın cebinde kalması sağlanırken, deterjan sektöründe genel fiyatların da yüzde 40 aşağıya çekilmesi sağlandı.
REKABETE HİLE BULAŞTI
Ancak gelinen noktada Boron deterjanlarının karşısında rekabet etmekte zorlanan deterjan üreticileri ile zincir marketlerin işbirliğine giderek Boron'ları tek tek raflardan kaldırmaya başladığı tespit edildi.
Marketlerin Eti Maden'e yaptığı bu işlemin gerekçesi olarak "Diğer deterjan firmalarının raf kirası ödediğini" gösterdiği öğrenilirken, deterjan firmalarının ayrıca marketlere Boron'ları depolarında bekletmeleri, gerekirse firma olarak kendilerinin alacağı taahhüdünü verdikleri ifade edildi. Öte yandan Eti Maden'in Boron deterjanlarını raflarına çıkarmayarak rekabet ihlali yapan marketleri uyardığı öğrenildi.